Hande Erçel Yeni Kareleriyle Radara Takıldı: "Üzmek Tehlikeli ve Yasaktır!"

Ünlü oyuncu Hande Erçel 32 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara "Üzmek tehlikeli ve yasaktır" notunu düştü.

Hande Erçel Yeni Kareleriyle Radara Takıldı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-07-2026 17:35

Hande Erçel yine tek bir paylaşımla internet dünyasını sallamayı başardı. Uluslararası arenadaki prestijli projeleri ve dünya markalarıyla yaptığı dev iş birlikleriyle adını global ölçekte duyuran güzel oyuncu bu kez şahsi Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla değil o fotoğrafların altına düştüğü imalı notla kafaları fena karıştırdı.

Özel hayatıyla da her daim mercek altında olan ünlü yıldızın gizemli paylaşımı magazin kulislerinde anında çalkantı yarattı.

32 Milyon Takipçili Hesapta İlan-ı Savaş Mı?

Sosyal medyanın adeta kraliçesi konumunda olan ve tam 32 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni bir fotoğraf serisi yayınlayan Hande Erçel her zamanki gibi çabasız şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştırdı. Ancak takipçileri bu kez Erçel'in kusursuz kombinine veya fit görüntüsüne değil görsellerden birinde yazan bir nota odaklandı. 

"Üzmek Tehlikeli ve Yasaktır"

Ünlü oyuncunun paylaştığı karelerin üzerine düştüğü şu not kısa sürede sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi:

"Üzmek tehlikeli ve yasaktır."

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan bu çabasız ama bir o kadar da sert mesaj takipçileri ve magazin yorumcuları tarafından farklı şekillerde yorumlanarak adeta bir bilmeceye dönüştü.

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