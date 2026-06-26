Yasemin Kay Allen Bodrum'da Adrenalin Tarzını Konuşturdu!

Yasemin Kay Allen, Bodrum Güllük'te mavi bikinisiyle deniz uçağına ve jet-ski'ye bindi.

Yasemin Kay Allen Bodrum'da Adrenalin Tarzını Konuşturdu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-06-2026 09:51

Yasemin Kay Allen yaz sezonunun ve güneşin tadını çıkarmak için soluğu Ege'nin incisi Bodrum'da aldı. Her hareketiyle farkını ortaya koyan ünlü güzel sıradan bir güneşlenme tatili yerine adrenalini yüksek aktiviteleri tercih ederek Bodrum semalarında ve sularında adeta gövde gösterisi yaptı.

Güne Deniz Uçağıyla Gökyüzünde Başladı

Bodrum'un sakin ve huzurlu koylarıyla bilinen Güllük körfezinde lüks bir otelde konaklayan Yasemin Kay Allen tatilinin ilk gününde ezber bozdu. Sabah saatlerinde otelin iskelesine yanaşan deniz uçağına binen güzel oyuncu Bodrum koylarını gökyüzünden turlayarak güne sıra dışı bir başlangıç yaptı. Gökyüzündeki keyifli anlarının ardından uçağın suya iniş yapmasıyla yeniden plaja dönen Allen hız kesmeden günün ikinci aktivitesine geçti.

Dalgaların Kraliçesi: Mavi Bikinisiyle Jet-Ski Şov!

Gökyüzündeki gezintisinin ardından bu kez deniz üstünde adrenalin seviyesini artıran Yasemin Kay Allen jet-ski'nin başına geçti. Su üstündeki yüksek hızı ve profesyonel manevralarıyla usta sürücülere taş çıkaran ünlü oyuncu adeta dalgalara meydan okudu.

Kendisini takip eden magazin muhabirlerinin objektiflerine yansıyan o anlarda, Allen'in plaj tarzı da büyük beğeni topladı. Kusursuz fiziğini gözler önüne seren mavi renkli bir bikini tercih eden güzel oyuncu hem şıklığı hem de yüksek enerjisiyle Güllük sahillerinde tüm bakışları üzerine topladı.

Yeni sezon öncesi adeta enerji patlaması yaşayan ve Bodrum sularında adından söz ettiren Yasemin Kay Allen'in bu cesur ve neşeli halleri sosyal medyada ve magazin dünyasında "Yazın en havalı tatili" yorumlarını beraberinde getirdi.

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