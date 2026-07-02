Çeşme'de Motosurf Aşkı! Çağla Şıkel ve Mertcan Tunca Dalgalara Meydan Okudս!

Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca, Çeşme Şifne'de motosurf yaparken görüntülendi.

Çeşme'de Motosurf Aşkı! Çağla Şıkel ve Mertcan Tunca Dalgalara Meydan Okudս!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-07-2026 15:44

Podyumların tescilli kraliçesi, ekranların enerjik, çabasız ve asil yüzü Çağla Şıkel'le kendisinden 13 yaş küçük avukat sevgilisi Mertcan Tunca'nın gözlerden uzak başlayan taze aşkı artık saklanmıyor! Kısa süre önce birlikteliklerini ilan eden ve magazin dünyasında büyük bir yankı uyandıran popüler çift yaz tatili için rotalarını ünlülerin uğrak noktası olan İzmir Çeşme'ye çevirdi.

İlişkilerini artık kameralardan kaçmadan özgürce ve dolu dizgin yaşamayı tercih eden ünlü ikili Şifne koylarında gün boyu hem adrenalin dolu anlar yaşadı hem de romantizmin zirvesine çıktı.

Dalgaların Üzerinde Çabasız Uyum: Plajın Odak Noktası Oldular!

Çeşme'nin serin sularında motosurf yaparken objektiflere takılan Çağla Şıkel ve Mertcan Tunca fit vücutları ve yüksek enerjileriyle tüm plaj sakinlerinin odak noktası haline geldi. Dalgalara karşı birlikte meydan okuyan ve çabasız bir uyum sergileyen sevgililerin neşeli halleri çevredekiler tarafından da büyük bir ilgiyle takip edildi.

Sörf Kazasına Sevgiliden İlk Yardım Jesti

Heyecan dolu motosurf deneyimi sırasında Çağla Şıkel'in bacaklarında hafif sıyrıklar oluştu. Güzel modelin canının yandığını gören sevgilisi Mertcan Tunca hemen duruma el atarak adeta centilmenliğini konuşturdu.

Motosurf yaparken bacağından hafif bir sakatlık geçiren Çağla Şıkel'e ilk müdahaleyi sevgilisi Mertcan Tunca yaptı. Şıkel'in dizliklerini kendi elleriyle takmasına ve sıyrıkları temizlemesine yardımcı olan Tunca'nın bu düşünceli ve aşk dolu halleri objektiflere saniye saniye yansıdı. Sevgilisinin jestiyle moral bulan Şıkel spora kaldığı yerden hız kesmeden devam etti.

Kameralara El Salladılar: Mutluluğun Resmi Çeşme'de Çizildi

Spor aralarında verdikleri molalarda birbirlerinin gözünün içine bakan çift romantik anlarıyla adeta düşman çatlattı. Mertcan Tunca'nın sevgilisi Çağla Şıkel'e sık sık sarıldığı, öpücüklere boğduğu o samimi ve sıcak anlar, aşkın en duru halini gözler önüne serdi.

Kendilerini çeken basın mensuplarını fark ettiklerinde kaçmak yerine kameralara gülümseyerek el sallayan ikili ilan-ı aşklarını bir kez daha tescillemiş oldu. Zaman zaman Şıkel'in çocuklarıyla da bir araya gelerek dengeli ve seviyeli bir aile bağı kuran mutlu çiftin Çeşme'deki romantik tatillerine bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

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