Soner Arıca'dan Dayısı Kadir İnanır'a Yürek Burkan Veda: "Anılarımız Film Gibi Akacak..."

Türk sinemasının asil duruşlu Tatar Ramazan'ı efsane aktör Kadir İnanır'ın 77 yaşında zatürre ve organ yetmezliği sonucu vefat etmesi Türkiye'yi yasa boğarken; en derin, en tarifi imkansız acıyı ünlü sanatçı Soner Arıca yaşadı. Henüz üç gün önce annesi Altun Arıca'yı (Kadir İnanır'ın ablası) toprağa veren Arıca bu kez canından çok sevdiği dayısının ölüm haberiyle adeta yıkıldı.

Peş peşe gelen bu büyük kayıplarla sarsılan ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından dayısı Kadir İnanır için herkesin gözlerini dolduran, adeta satırları hüzünle dokunmuş uzun bir veda mektubu yayınladı.

"Küçük Bir Zaman Dilimine Denk Gelen Büyük Acılar..."

Annesinin acısı henüz çok tazeyken dayısını kaybetmenin şokunu yaşayan Soner Arıca paylaştığı siyah-beyaz Kadir İnanır fotoğrafının altına şu duygusal cümleleri not düştü:

"Bir gün buraya fotoğrafını bu sebepten ekleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Küçük bir zaman dilimine denk gelen büyük acılarla, karmakarışık duygular içindeyim. Çok üzgünüm... Başsağlığı mesajlarınız için teşekkür ederim."

"Neredeyse Tüm Ülkenin Dayısıydı, İdolüydü, İkonuydu..."

Mesajının devamında dayısının Türk halkı ve kendisi için ne anlam ifade ettiğini kelimelere döken Arıca, Kadir İnanır'ın bir jenerasyonun karakterini şekillendiren dev bir figür olduğunu belirtti:

"Tarifi zor bazı duygu durumlarının; bir film sahnesi olduğuna inanacağım bu zamansız vedanın... Onu sadece dayım diye tanımlamak az gelir, çünkü benim için aynı zamanda usta aktör-büyük sanatçı-Türk sinemasının eşsiz starlarından biriydi, zaten yalnız aile içinde değil neredeyse tüm ülkenin dayısı, kardeşi ağabeyiydi, birkaç jenerasyonun erkeklerinin büyük bir bölümü onun gibi baktı, güldü, yürüdü, onun replikleriyle konuştular; idoldü-ikondu, en yakışıklılardandı… Perdede alkışladığım yıldıza dokunabilmenin o şahane ayrıcalığı… Defalarca baktığım filmlerine yine bakacağım, anılarımız da film gibi akacak gözlerimin önünden, her zaman yaşamaya devam edecek benim için…"

Yeğeni Levent İnanır: "Herhangi Bir Vasiyeti Yoktu"

Kadir İnanır'ın vefat ettiği hastanenin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan diğer ünlü yeğeni Levent İnanır ise usta sanatçının son anlarına dair detayları paylaştı. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Levent İnanır; "Akciğerde sorun, böbreklerde sorun vardı. Artık organları yorulmuştu. Kendi yorulmuştu, kalbi yorulmuştu. Özel bir isteği yoktu, vasiyeti yoktu. Biz elimizden geldiğince Kadir İnanır neye layıksa onu en güzel şekilde yapmaya çalışacağız. Onu, ona yakışır şekilde uğurlayacağız" diyerek ailenin derin üzüntüsünü dile getirdi.

Cenaze Programında Değişiklik

Kadir İnanır'ın pazar günü gerçekleştirilecek cenaze merasiminin detayları da netleşti. İlk planlanan AKM yerine, usta sanatçı için ilk anma töreninin 28 Haziran Pazar günü saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılacağı açıklandı.

Tiyatro ve sinema dünyasının bu anlamlı salonunda yapılacak törenin ardından efsane aktörün naaşı Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirilecek. Burada kılınacak cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşları eşliğinde Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.