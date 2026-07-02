Askerlik Görevini Tamamlayan Doğukan Güngör'ün Veda Konuşması Yaptığı Anlar

Ünlü oyuncu Doğukan Güngör, Ankara Şereflikoçhisar'da vatani görevini tamamlayarak terhis oldu.

Askerlik Görevini Tamamlayan Doğukan Güngör'ün Veda Konuşması Yaptığı Anlar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-07-2026 17:25

Doğukan Güngör bedelli askerlik hakkını kullanarak yerine getirdiği vatani görevini başarıyla tamamladı ve tezkeresini aldı. Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesindeki Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda askerlik yapan yakışıklı oyuncu kışlaya veda ederken yaptığı gurur dolu konuşmayla hem komutanlarının hem de silah arkadaşlarının takdirini topladı.

Kışlada Gurur Dolu Veda Konuşması!

 

Doğukan Güngör terhis töreninde bir veda konuşması gerçekleştirdi. Üniformasıyla göz kamaştıran ünlü oyuncu yaşadığı o muazzam gururu paylaştı.

Yeni Sezonun Reyting Canavarı Olmaya Aday: Haysiyet Geliyor!

Tezkeresini alır almaz İstanbul'a dönen ve ayağının tozuyla set hazırlıklarına başlayan Doğukan Güngör yeni sezonda çok konuşulacak dev bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yeni yayın döneminde iddialı yapımlardan biri olması beklenen Haysiyet dizisinin başrolünü üstlenecek olan başarılı aktör askerde depoladığı yüksek enerji ve motivasyonla set ekibine dahil olacak. Rolü için imaj tazeleyen Güngör'ün bu yeni dram ve intikam soslu projede nasıl bir karakterle seyirci karşısına çıkacağı televizyon kulislerinde şimdiden büyük merak uyandırdı.

 

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