Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız ilk kez el ele görüntülendi!

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız ilk kez el ele görüntülendi!

Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız ilk kez el ele görüntülendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2024 10:15

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, işletmeci sevgilisi Ata Ayyıldız ile ilk kez bir etkinlikte el ele görüntülendi. Türkoğlu, beraberliğini sosyal medyada duyurduğu Ayyıldız ile Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin galasına katıldı. Uyumlu tarzlarıyla dikkat çeken çift, siyah deri kostümleriyle göz doldurdu.

Filmle ilgili düşüncelerini paylaşan Türkoğlu, “Bir Cumhuriyet Şarkısı umut dolu bir film. Böyle bir projenin içinde yer almak tüm oyuncular için gurur verici. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Kızılcık Şerbeti dizisindeki sürprizlere ve entrikalara da değinen başarılı oyuncu, sevgilisiyle ilgili soruları da esprili bir şekilde yanıtladı: “Sorarsınız diye getirdim” diyerek muhabirleri güldürdü. Ancak ilişkisi hakkında detaylı açıklamayı başka bir gün yapmayı tercih edeceğini belirtti.

Galada hem aşkı hem de şıklığıyla dikkat çeken Sıla Türkoğlu, sevgilisiyle ilk kez bu kadar net bir şekilde basının karşısına çıkmış oldu.

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