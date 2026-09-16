Sıla Türkoğlu Peş Peşe Paylaştı! Beğeni Rekoru Kırdı

Sıla Türkoğlu Instagram hesabından peş peşe yeni karelerini paylaştı. Ünlü oyuncunun pozları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi ve beğeni aldı.

Sıla Türkoğlu Peş Peşe Paylaştı! Beğeni Rekoru Kırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-09-2026 21:36

“Kızılcık Şerbeti” dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu Instagram hesabından peş peşe yeni karelerini paylaşınca takipçilerinin ilgisi de gecikmedi. Türkoğlu’nun birbirinden dikkat çeken pozları kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Oyuncunun özellikle özel hayatıyla ilgili gelişmeler de hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Attığı her adım yaptığı her paylaşım kısa sürede magazin gündemine taşınırken bu kez de yeni fotoğraflarıyla sosyal medyanın gündemine geldi.

Aşk Hayatında Mutlu Günler

Sıla Türkoğlu’nun özel hayatında ise bir süredir güzel gelişmeler yaşanıyor. Ünlü oyuncu iş insanı sevgilisi Ata Ayyıldız ile ilişkisini bir adım daha ileri taşımıştı.

Çiftin aşkı geçtiğimiz dönemde İtalya’da yaşanan romantik evlenme teklifiyle bambaşka bir noktaya gelmişti. Türkoğlu sevgilisinden gelen sürpriz teklifin ardından mutluluğunu takipçileriyle de paylaşmıştı.

Evlilik Yolunda İlk Adım

Romantik teklifin ardından çift cephesinden bir güzel haber daha gelmişti. Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız sosyal medya üzerinden yaptıkları sürpriz paylaşımla nişanlandıklarını duyurmuştu.

İkilinin aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanması da büyük ilgi görmüştü. Böylece çift evlilik yolunda ilk resmi adımı atmış oldu.

Yeni Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan Sıla Türkoğlu ise özel hayatının yanı sıra günlük yaşamından kareleri de takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Son olarak peş peşe yayınladığı fotoğraflar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Oyuncunun doğal ve dikkat çekici pozlarına hayranlarından çok sayıda beğeni gelirken takipçileri güzel oyuncunun yeni paylaşımlarına kayıtsız kalmadı. Türkoğlu’nun sosyal medya hesabındaki hareketlilik hayranlarının ünlü oyuncuyu yakından takip ettiğini bir kez daha gösterdi.

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