Ferhat Göçer Duygulandı! Oğlu Can’dan Gururlandıran Başarı

Ferhat Göçer’in oğlu Can Göçer UCL’den “First-Class Honours” derecesiyle mezun oldu. Genç isim Imperial College London’da yüksek lisans yapacak.

Ferhat Göçer Duygulandı! Oğlu Can’dan Gururlandıran Başarı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-09-2026 20:56

Ferhat Göçer için bugün gerçekten özel bir gün. Ünlü şarkıcının Ayla Göksel ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Can Göçer İngiltere’nin dünyaca ünlü üniversitelerinden University College London’dan (UCL) mezun oldu. Üstelik Can Ekonomi ve Politika eğitimini “First-Class Honours” derecesiyle tamamlayarak babasının göğsünü kabarttı.

Göçer oğlunun mezuniyet sevincini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçileriyle paylaştı. Mezuniyet fotoğraflarını yayınlayan ünlü şarkıcı yaşadığı mutluluğu da samimi sözlerle anlattı.

“Tarifsiz Bir Gurur”

Oğlunun kendi emeğiyle önemli bir başarıya ulaşmasının kendisi için çok özel olduğunu söyleyen Ferhat Göçer “Bir baba için evladının kendi emeği disiplini ve azmiyle yolunu çizdiğini görmek tarifsiz bir gurur” diyerek duygularını dile getirdi.

Göçer paylaşımında Can’ın UCL’den “First-Class Honours” derecesiyle mezun olduğunu ve ardından Imperial College London’da yüksek lisans yapmaya hak kazandığını da duyurdu.

“Bir babanın gurur günü… Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam” diyen Göçer iyi dileklerini ileten herkese de teşekkür etti.

Gururu İlk Günden Belliydi

Ferhat Göçer’in oğlunun başarısıyla duyduğu gurur aslında yeni değil. Can 2023 yılında UCL’yi kazandığında da babası bu haberi büyük bir mutlulukla paylaşmıştı. O dönem Göçer oğlunun dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olarak gösterilen UCL’de eğitim alacak olmasının kendisini ne kadar gururlandırdığını anlatmıştı.

Göçer o paylaşımında Can’ın yetişmesinde emeği olan annesi Ayla Göksel’e ve hayatına dokunan herkese teşekkür etmeyi de ihmal etmemişti.

Ünlü İsimlerin Okulu

Can’ın mezun olduğu UCL geçmişte pek çok dünyaca ünlü isme de ev sahipliği yaptı. Alexander Graham Bell, Mahatma Gandhi, Christopher Nolan, Chris Martin ve Ricky Gervais gibi isimlerin de bu üniversitede eğitim görmüş olması dikkat çekiyor.

Şimdi ise Ferhat Göçer’in gururla paylaştığı mezuniyet fotoğraflarıyla gözler Can Göçer’e çevrilmiş durumda.

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