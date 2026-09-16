Çağla Boz ve Sefo Neden Ayrıldı? Sefo’dan Bomba Açıklama

Rapçi Sefo ile oyuncu Çağla Boz’un bir süredir devam eden ilişkisi sona erdi. Ancak çiftin ayrılığı Çağla Boz’un bir soruşturma kapsamında gözaltına alınması ve sonrasında ev hapsi kararı verilmesinin ardından yeniden gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Boz’un da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Boz’un evinde yaptığı aramada bir tabanca, 334 fişek ve hassas terazi ele geçirildiği belirtildi. Boz çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla ev hapsine alındı.

Yaşananların ardından gözler eski sevgilisi Sefo’ya çevrildi. Ayrılığın soruşturmayla bağlantılı olup olmadığı merak edilirken ünlü rapçiden konuya açıklık getiren sözler geldi.

Sefo’dan Net Açıklama

Sefo Çağla Boz ile yollarını ayırmalarının son dönemde yaşanan soruşturmayla bir ilgisi olmadığını söyledi. Ünlü rapçi ayrılığın tamamen ikisinin arasında alınmış bir karar olduğunu belirtti.

Sefo’nun açıklamasıyla birlikte sosyal medyada ortaya atılan “Gözaltı sonrası ayrıldılar” yorumlarına da yanıt gelmiş oldu. Rapçi kararın birbirlerini tanıdıktan sonra yaşadıkları süreçle ilgili olduğunu ifade etti.

Aşkları Böyle Başlamıştı

Sefo ve Çağla Boz’un ilişkisi ilk dönemlerde gözlerden uzak yaşanmıştı. Bir süre aşklarını doğrulamayan çift daha sonra sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilerini ortaya koymuştu.

İkilinin aşkı zaman zaman evlilik iddialarıyla da gündeme gelmişti. Sefo’nun Çağla Boz’a yaptığı romantik evlilik teklifi uzun süre konuşulmuş ancak rapçi daha sonra bu teklifin şaka olduğunu açıklamıştı.

Çağla Boz Kimdir?

1999 doğumlu Çağla Boz kariyerine 2019’da New York Moda Haftası’nda podyuma çıkarak başladı. Daha sonra oyunculuk eğitimi alan Boz “Sınır”, “Limit”, “Tozluyaka”, “Nehir” ve “Kör Nokta” gibi projelerde rol aldı.

Özel hayatıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken oyuncunun Sefo ile ilişkisi de magazin gündeminin yakından takip ettiği aşklardan biri olmuştu.