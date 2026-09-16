Amanda Seyfried ve Thomas Sadoski Ayrıldı! İşte Nedeni

Hollywood’un sevilen çiftlerinden Amanda Seyfried ve Thomas Sadoski’den hayranlarını üzen haber geldi. Dokuz yıldır evli olan oyuncu çift yollarını ayırma kararı aldı. 40 yaşındaki Seyfried ile 50 yaşındaki Sadoski yaptıkları ortak açıklamayla ayrılığı doğruladı.

İkili bir süredir ayrı yaşadıklarını belirterek bu kararın hem kendileri hem aileleri için doğru olduğunu düşündüklerini söyledi. Ancak çiftin açıklamasındaki bir detay dikkat çekti. Seyfried ve Sadoski birbirlerine olan bağlarının devam ettiğini vurguladı. Çiftin bu evlilikten Nina ve Thomas adında iki çocuğu bulunuyor.

Ayrılık Sonrası Dikkat Çeken Paylaşım

Seyfried ve Sadoski’nin son olarak 9 Ocak’ta birlikte görüntülendiği ortaya çıktı. Sadoski Los Angeles’taki Chateau Marmont’ta düzenlenen ve eşinin “The Testament of Ann Lee” filmindeki performansıyla aldığı Altın Küre adaylığını kutlayan partiye katılmıştı.

Seyfried ise ayrılık açıklamasının yapıldığı gün ayrı yaşadığı eşinin bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Bu paylaşım ikilinin ayrılık sonrasında da aralarındaki ilişkinin tamamen kötü bir noktaya gelmediğini gösterdi.

Ünlü oyuncu fotoğrafın altına hayatı dolu dolu yaşamak, insanları affetmek ve kalbini açık tutmak üzerine bir alıntı da ekledi.

Set Aşkı Gerçek Olmuştu

Seyfried ve Sadoski’nin aşk hikâyesi de adeta film gibiydi. İkili 2015 yılında “The Way We Get By” adlı tiyatro oyununda birlikte rol alırken tanıştı. Daha sonra “The Last Word” filminin setinde yeniden bir araya geldiler.

Filmde birbirlerine âşık olan karakterleri canlandıran ikili kısa süre sonra gerçek hayatta da sevgili oldu. Seyfried ve Sadoski Mart 2017’de kızlarının dünyaya gelmesinden yalnızca birkaç gün önce gizlice evlendi.

“Dünyada En Sevdiğim İnsan”

Sadoski yıllar önce katıldığı bir programda Seyfried’den büyük bir sevgi ve hayranlıkla söz etmiş onu dünyada en çok sevdiği ve saygı duyduğu insan olarak tanımlamıştı.

Seyfried de eşinin kendisinden 10 yaş büyük olmasının hoşuna gittiğini söylemişti. Dokuz yıllık evlilik böylece sona ererken çiftin bundan sonraki süreçte çocukları için dostane bir ilişki sürdürmek istediği anlaşılıyor.