Hadise’den Volkan Konak’ın Kızı Derin’e Özel Mesaj!

Kuzeyin Oğlu olarak tanınan Volkan Konak’ın kızı Derin Konak babasının ardından müziğe olan ilgisini sürdürmeye devam ediyor. Genç isim zaman zaman seslendirdiği şarkılarla sosyal medyada gündeme gelirken bu kez Hadise’nin sevilen parçalarından biriyle dikkat çekti.

Derin’in annesi Selma Konak tarafından paylaşılan video kısa sürede ilgi gördü. Derin’in Hadise’nin “Ara Beni” şarkısını seslendirdiği anlar sosyal medyada paylaşılırken performansın asıl sahibi Hadise de bu videoya kayıtsız kalmadı.

Selma Konak Paylaştı

Volkan Konak’ın eşi Selma Konak sosyal medya hesabından kızı Derin’in şarkı söylediği anları zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor. Daha önce de Derin’in Adele’in “Love in the Dark” şarkısını seslendirdiği anları yayınlayan Selma Konak bu kez kızının Hadise şarkısını söylediği videoyu paylaştı.

Paylaşımında Hadise’yi de etiketleyen Selma Konak’ın videosu kısa sürede dikkat çekti. Derin’in sesine gelen güzel yorumların ardından gözler Hadise’ye çevrildi.

Hadise’den Duygulandıran Mesaj

Derin’in performansını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Hadise genç şarkıcıya destek oldu. Ünlü şarkıcı paylaşımında Volkan Konak’ı da anmayı ihmal etmedi.

Hadise Derin’in seslendirdiği şarkının kendisi için çok özel bir yerde buluştuğunu belirterek Volkan Konak’ı saygı, rahmet ve özlemle andı. Ardından Derin’e seslenen şarkıcı “Babacığın seninle gurur duyuyordur” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Derin Müzikle Yoluna Devam Ediyor

Volkan Konak’ın 31 Mart’ta KKTC’de sahne sırasında fenalaşmasının ardından hayatını kaybetmesi sevenlerini ve ailesini derinden üzmüştü. O günden bu yana Selma Konak eşiyle ilgili özlemini sosyal medya paylaşımlarıyla dile getiriyor.

Derin Konak ise müzikle bağını koparmadan şarkı söylemeye devam ediyor. Hadise’nin desteğiyle birlikte genç ismin performansı bir kez daha geniş kitlelerin dikkatini çekti. Hadise’nin mesajı da sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.