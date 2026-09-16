Kervan Eminoğlu’ndan Güllü Davasında Çarpıcı Sözler!

Güllü’nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşmaya sayılı günler kala dosyanın dikkat çeken isimlerinden Kervan Eminoğlu yeniden konuştu. Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı olan Eminoğlu 1 Ekim’de görülecek duruşmada bildiği her şeyi anlatacağını söyledi.

Güllü 26 Eylül 2025’te Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümünün ardından başlatılan soruşturma tamamlanırken Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İlk duruşmada Eminoğlu’nun da tanık olarak dinlenmesi bekleniyor.

“Bildiğim Her Şeyi Anlatacağım”

Eminoğlu 1 Ekim’de mahkeme salonunda bildiği her şeyi anlatacağını belirterek dosyayla ilgili dikkat çeken iddialar ortaya attı. Eski nişanlısının annesi Güllü’ye karşı uzun süredir öfke beslediğini öne süren Eminoğlu bu durumun kendi ilişkileriyle bağlantılı olmadığını savundu.

Ancak burada önemli bir nokta var: Eminoğlu’nun anlattıkları şu aşamada kendi iddiaları ve mahkeme tarafından henüz kesinleşmiş gerçekler değil. Duruşmada yapılacak tanıklık ve diğer deliller dosyanın seyri açısından önem taşıyacak.

“Tek Başına Yapabilecek Güçteydi”

Eminoğlu’nun açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise Tuğyan’ın fiziksel gücüyle ilgili sözleri oldu. Kendisinin 85 kilo olduğunu söyleyen Eminoğlu geçmişte Tuğyan’ın kendisini sırtına alıp kaldırdığı bir videodan bahsetti.

Bu görüntüyü gerekçe göstererek Tuğyan’ın annesini tek başına pencereden atabilecek güçte olduğunu düşündüğünü öne sürdü. Bu sözler duruşma öncesinde dosyayla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Duruşmada Neler Olacak?

Güllü davasının ilk duruşması 1 Ekim 2026 Perşembe günü Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Eminoğlu’nun yanı sıra soruşturma kapsamında adı geçen bazı kişiler de tanık olarak dinlenecek.

Şimdi gözler 1 Ekim’de mahkeme salonunda yaşanacaklara çevrilmiş durumda. Eminoğlu’nun “bildiğim her şeyi anlatacağım” sözlerinin ardından yapacağı tanıklık da dosyanın en çok merak edilen başlıklarından biri haline geldi.