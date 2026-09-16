Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz Barıştı! İki Gün Yetti

Helin Kandemir ile milli futbolcu Dorukhan Toköz cephesinde yüzleri güldüren gelişme yaşandı. Temmuz ayında aşklarını duyuran ünlü çift geçtiğimiz günlerde sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarınca “Ayrıldılar mı?” sorusu gündeme gelmişti. Ancak bu ayrılık uzun sürmedi.

İkilinin yollarını ayırmasının üzerinden yalnızca iki gün geçerken aralarındaki buzların eridiği ortaya çıktı. Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz ilişkilerine bir şans daha vermeye karar verdi.

Takipleşme Geri Geldi

Çiftin barıştığını gösteren en dikkat çekici detay ise sosyal medyada yaşandı. 14 Eylül’de birbirlerini takipten çıkaran Kandemir ve Toköz kısa süre sonra yeniden birbirlerini takip etmeye başladı.

Bu hamle ikilinin ayrılık kararından vazgeçtiği şeklinde yorumlandı. Böylece birkaç gündür merak edilen ilişkinin akıbeti de belli olmuş oldu.

Aşklarını Temmuz’da Duyurmuşlardı

Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz ilişkilerini geçtiğimiz temmuz ayında yaptıkları paylaşımlarla duyurmuştu. O dönem birlikte verdikleri pozlarla aşklarını gözler önüne seren çift kısa sürede magazin dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer almıştı.

Ancak ilişkide kısa süreli bir kriz yaşandı. 14 Eylül’de sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları ayrılık iddialarını beraberinde getirdi. Ünlü çift ise bu iddiaların ardından fazla bekletmeden yeniden takipleşerek ilişkilerine devam etme kararı aldıklarını gösterdi.

İlişkilerine Bir Şans Daha

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Helin Kandemir ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’te forma giyen Dorukhan Toköz şimdilik ilişkilerine kaldıkları yerden devam ediyor.

İki günlük ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen çiftin bundan sonraki süreçte ilişkilerini nasıl sürdüreceği ise merak konusu. Şimdilik sosyal medyadaki yeniden takipleşme ikilinin barıştığının en net işareti olarak görülüyor.