Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız Evliliğe İlk Adımı Attı!

Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız'dan Como Gölü'nde evlilik teklifi aldı. Teknedeki sürpriz anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız Evliliğe İlk Adımı Attı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2025 15:41

SHOW TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu, özel hayatında yeni bir başlangıca imza attı. Uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Ata Ayyıldız, oyuncuya romantik bir evlilik teklifinde bulundu. Göz kamaştıran teklif, çiftin tatil için gittiği İtalya'nın Como Gölü'nde gerçekleşti.

Como Gölü'nde Tekne Üzerinde Sürpriz Teklif

İtalya tatilinde romantik anlar yaşayan çift, günlerini Como Gölü kıyısında geçirmeyi tercih etti. Gölün ortasında özel bir tekneye binen Ata Ayyıldız, sevgilisi Sıla Türkoğlu'na hayatının teklifini yaptı. Oyuncu büyük bir mutlulukla "Evet" cevabını verdi. O anlara ait kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Mutluluklarını Takipçileriyle Paylaştılar

Sıla Türkoğlu, yüzüğünü ve çiçeğini gösterdiği bir paylaşımda mutluluğunu hayranlarıyla paylaştı. Ata Ayyıldız da romantik kareleri kendi hesabında yayınladı. İkilinin samimi ve aşk dolu pozları, binlerce beğeni ve yorum aldı. Bu özel anlar, hem oyuncunun hayranları hem de magazin dünyası tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Aşk Seyahatlerle Taçlandı

Çift, daha önce de birlikte farklı ülkelere yaptığı seyahatlerle gündeme gelmişti. Her anlarını özenle paylaşan Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, ilişkilerini gözlerden uzak ama bir o kadar da dolu dolu yaşamayı sürdürüyor. Şimdi ise bu romantik yolculuk, evlilik hazırlıklarıyla yeni bir döneme giriyor.

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