Sıla Türkoğlu ile aşk mı yaşıyor? Rahimcan Kapkap'tan açıklama

Aynı dizide rol aldığı Sıla Türkoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilen Rahimcan Kapkap, çok konuşulan 'reklam ilişkisi' söylentileri hakkında açıklama yaptı.

Sıla Türkoğlu ile aşk mı yaşıyor? Rahimcan Kapkap'tan açıklama
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2024 10:57

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sıla Türkoğlu’nun, rol arkadaşı Rahimcan Kapkap ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak Rahimcan Kapkap, sosyal medyada çıkan bu iddialara net bir yanıt verdi.

Kapkap, “Sıla ile mahalle arkadaşıyız. Öyle bir şey söz konusu değil” diyerek aşk dedikodularına son noktayı koydu. Ünlü oyuncu, Türkoğlu ile aralarındaki ilişkinin tamamen arkadaşlık üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

Kapkap, ayrıca set ortamının uzun saatler sürdüğünü belirterek, "Sıla komşu kızı; fakat bu tür haberlerin kişilere yakıştırmaları ve böyle haberlerin çıkması normal. Set ortamı 12 saat... Sette siz ondan, o sizden başkasını görmüyor; birbirlerine eğilmeleri normal" sözleriyle durumu açıkladı.

Bu açıklama ile birlikte, Türkoğlu ve Kapkap’ın sadece iyi birer arkadaş oldukları ve aralarında romantik bir ilişki olmadığı netlik kazanmış oldu.

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