Sıla Sahneye Öyle Bir Çıktı ki! Kırmızı Kostümü Olay Oldu

Ünlü şarkıcı Sıla son konserinde sadece şarkılarıyla değil sahne tarzıyla da dikkatleri üzerine çekti. Baştan aşağı kırmızı giyinen sanatçı, tercih ettiği iddialı kombinle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kırmızı büstiyer, kısa ceket ve pantolondan oluşan görünüm detaylarıyla sıradan bir konser kostümünden çok daha farklıydı.

Baştan Aşağı Kırmızıya Büründü

Sıla’nın sahne için seçtiği kombinde tepeden tırnağa kırmızı tonlar hakimdi. İlk bakışta tek renk bir görünüm gibi dursa da kostümün detaylarına bakınca işin rengi biraz daha değişiyordu.

Büstiyer, kısa ceket ve pantolonu bir araya getiren sanatçı bağcıklar ve pencere detaylarıyla kombine hareket katmayı başardı. Özellikle farklı kesimler ve açıklıklar Sıla’nın sahnedeki tarzını daha iddialı bir hale getirdi.

Gözler Büstiyere Çevrildi

Kombinin en dikkat çeken parçası ise hiç şüphesiz büstiyer oldu. Kısa ceketle birlikte kullanılan büstiyer, kırmızı pantolonla tamamlanınca ortaya oldukça bütünlüklü bir görünüm çıktı.

Kostümdeki bağcıklar ve pencere detayları da bu görünümü destekledi. Sıla klasik sahne kıyafetlerinden biraz uzaklaşarak daha cesur ve dikkat çekici bir stil tercih etmiş oldu.

Saç ve Aksesuarlar da Tamamladı

Sıla’nın gecedeki görünümü yalnızca kıyafetinden ibaret değildi. Ünlü şarkıcı kırmızı kombinini uzun küpelerle tamamladı. Saçlarını ise geriye doğru şekillendirerek ıslak görünümlü bir model tercih etti.

Bu saç modeli özellikle yüzünü ve küpelerini ön plana çıkarırken kostümün bütün detaylarının daha rahat fark edilmesini sağladı. Kısacası Sıla sesi kadar sahne tarzıyla da geceye damgasını vurdu.