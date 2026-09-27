Sıla Sahneye Öyle Bir Çıktı ki! Kırmızı Kostümü Olay Oldu

Sıla son konserinde baştan aşağı kırmızı kostümüyle dikkat çekti. Büstiyer, bağcık detayları ve ıslak görünümlü saçları sahne tarzını tamamladı.

Sıla Sahneye Öyle Bir Çıktı ki! Kırmızı Kostümü Olay Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-09-2026 19:34

Ünlü şarkıcı Sıla son konserinde sadece şarkılarıyla değil sahne tarzıyla da dikkatleri üzerine çekti. Baştan aşağı kırmızı giyinen sanatçı, tercih ettiği iddialı kombinle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kırmızı büstiyer, kısa ceket ve pantolondan oluşan görünüm detaylarıyla sıradan bir konser kostümünden çok daha farklıydı.

Baştan Aşağı Kırmızıya Büründü

Sıla’nın sahne için seçtiği kombinde tepeden tırnağa kırmızı tonlar hakimdi. İlk bakışta tek renk bir görünüm gibi dursa da kostümün detaylarına bakınca işin rengi biraz daha değişiyordu.

Büstiyer, kısa ceket ve pantolonu bir araya getiren sanatçı bağcıklar ve pencere detaylarıyla kombine hareket katmayı başardı. Özellikle farklı kesimler ve açıklıklar Sıla’nın sahnedeki tarzını daha iddialı bir hale getirdi.

Gözler Büstiyere Çevrildi

Kombinin en dikkat çeken parçası ise hiç şüphesiz büstiyer oldu. Kısa ceketle birlikte kullanılan büstiyer, kırmızı pantolonla tamamlanınca ortaya oldukça bütünlüklü bir görünüm çıktı.

Kostümdeki bağcıklar ve pencere detayları da bu görünümü destekledi. Sıla klasik sahne kıyafetlerinden biraz uzaklaşarak daha cesur ve dikkat çekici bir stil tercih etmiş oldu.

Saç ve Aksesuarlar da Tamamladı

Sıla’nın gecedeki görünümü yalnızca kıyafetinden ibaret değildi. Ünlü şarkıcı kırmızı kombinini uzun küpelerle tamamladı. Saçlarını ise geriye doğru şekillendirerek ıslak görünümlü bir model tercih etti.

Bu saç modeli özellikle yüzünü ve küpelerini ön plana çıkarırken kostümün bütün detaylarının daha rahat fark edilmesini sağladı. Kısacası Sıla sesi kadar sahne tarzıyla da geceye damgasını vurdu.

Benzer Haberler
Mustafa Sandal’dan Fon Soruşturması Sonrası İlk Açıklama! Mustafa Sandal’dan Fon Soruşturması Sonrası İlk Açıklama!
Bir Zamanlar Yeşilçam’ı Sallıyordu! Sevtap Parman’ın Son Hali Şaşırttı Bir Zamanlar Yeşilçam’ı Sallıyordu! Sevtap Parman’ın Son Hali Şaşırttı
Hadise Kendini Müziğe Kaptırdı! Milano’da Gece Uzadı Hadise Kendini Müziğe Kaptırdı! Milano’da Gece Uzadı
New York’ta Milyon Dolarlık Düğün! Trump’ın Eski Avukatı Alina Habba ile Turhan Mildon Evlendi! New York’ta Milyon Dolarlık Düğün! Trump’ın Eski Avukatı Alina Habba ile Turhan Mildon Evlendi!
Çağla Şıkel Oğluyla Gurur Duydu! “İyi Ki Annenim” Çağla Şıkel Oğluyla Gurur Duydu! “İyi Ki Annenim”
Elite’in Yıldızı Arón Piper Hande Erçel’in Peşinde! Elite’in Yıldızı Arón Piper Hande Erçel’in Peşinde!
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem:
  • 22-09-2026 13:29

Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem: "Arıyorlar Ama Devamı Gelmiyor!"

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!
  • 22-09-2026 10:14

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım:
  • 23-09-2026 13:08

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım: "Stressiz İşe Girdim!"

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!
  • 23-09-2026 11:28

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan Kızları Su'ya Duygusal Veda: Londra Yolcusu!
  • 21-09-2026 17:02

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan Kızları Su'ya Duygusal Veda: Londra Yolcusu!