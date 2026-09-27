Helin Elveren’den Şaşırtan Aşk Sözleri! “Bana İyi Gelmiyor”

Kanal D’nin sevilen dizisi Daha 17 ile adını geniş bir kitleye duyuran Helin Elveren hem oyunculuğunu hem özel hayatına dair düşüncelerini anlattı. Dizide Deniz karakterine hayat veren genç oyuncu özellikle aşk konusunda söyledikleriyle dikkat çekti. Ekranda duygusal hikâyelerin içinde yer alan Elveren gerçek hayatta ise kendisini pek “aşk insanı” olarak görmediğini söyledi.

“Aşk Bana Çok İyi Gelmiyor”

Dizide önce Aras’a kalbini kaptıran ardından Teoman’la yakınlaşan Deniz’in aksine Helin Elveren’in gerçek hayattaki aşk yaklaşımı oldukça farklı.

Genç oyuncu “Çok aşk insanı değilim. Aşkın bana çok iyi geldiğini düşünmüyorum” diyerek bu konudaki düşüncesini açıkça dile getirdi. Elveren’in bu sözleri özellikle dizideki romantik hikâyesini takip eden hayranlarının da dikkatini çekti.

“Rekabet Beni Motive Ediyor”

Kendisini ilk bakışta mesafeli biri olarak tanımlayan Elveren aslında tanındıkça samimi, duygusal, eğlenceli ve komik bir yapısı olduğunu söyledi. Değiştirmek istediği yönlerinin başında ise utangaçlığı ve her şeyi kontrol etme isteği geliyor.

Genç oyuncu sektördeki rekabetten de korkmadığını belirtti. Aksine yetenekli oyuncularla bir arada olmanın kendisini daha fazla motive ettiğini söyledi.

Sete Helin Değil Deniz Olarak Gidiyor

Deniz karakterini küçük yaşta büyük sorumluluklar üstlenmek zorunda kalan asi ama bu tavrının altında aile eksiklikleri bulunan bir genç kız olarak anlatan Elveren rolle arasında özel bir bağ kurmuş durumda.

Kayıt başladığında Helin değil Deniz olmak istediğini söyleyen oyuncu karakteri gerçekten hissetmeye çalışıyor.

Kötü Yorumları Çok Takmıyor

Oyunculuk sayesinde kendisini daha iyi tanıdığını ve özgüven kazandığını söyleyen Elveren sette her zaman pozitif olmak zorunda kalmanın zorlayıcı olduğunu da anlattı. Kötü niyetli yorumları ise mümkün olduğunca dikkate almıyor. Takipçi sayısının da onu değiştirmediğini ve insanların kendisini doğal haliyle sevmesini istediğini belirtiyor.