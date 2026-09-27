Ömür Usta Bu Akşam Başlıyor! İşte Dizinin Bomba Konusu

NOW’ın yeni dizisi Ömür Usta bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri’yi buluşturan dizinin konusu merak konusu.

Ömür Usta Bu Akşam Başlıyor! İşte Dizinin Bomba Konusu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-09-2026 17:51

Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından Ömür Usta bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri gibi sevilen isimlerin yer aldığı dizi daha yayınlanmadan merak edilmeye başlandı. Özellikle dizinin konusu oyuncu kadrosu ve çekim yerleri izleyicilerin en çok araştırdığı detaylar arasında.

Ömür Usta Dizisinin Konusu Ne?

Dizinin merkezinde hayatın tüm yükünü omuzlamak zorunda kalan Ömür karakteri var. Eşini kaybettikten sonra üç çocuğu ve kayınvalidesiyle birlikte yaşam mücadelesi veren Ömür ailesinin geçimini sağlamak için oto tamirciliği yapıyor.

Bir yandan evini ayakta tutmaya çalışan Ömür diğer yandan karşısına çıkan farklı hayatlarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Dizide aile bağları, ekonomik sıkıntılar, fedakârlık ve yeniden hayata tutunma çabası öne çıkıyor.

Ömür’ün hem ailesi hem çevresindeki insanlarla kurduğu ilişkiler üzerinden ilerleyen hikâyede karakterlerin geçmişleri ve yaşadıkları sorunlar da zamanla ortaya çıkacak.

Ömür Usta Oyuncuları Kimler?

Ay Yapım imzalı dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri paylaşıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda Enes Koçak, İbrahim Selim, Gülçin Kültür Şahin, Pınar Çağlar Gençtürk, Sude Zülal Güler ve Zerrin Sümer de rol alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Hilal Saral oturuyor.

Ömür Usta Nerede Çekiliyor?

Dizinin çekimleri İstanbul’un Beykoz ilçesindeki platoda gerçekleştiriliyor. Hikâyede önemli bir yere sahip olan oto sanayi ortamı da dizinin dünyasının önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

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