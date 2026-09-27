Bülent Ersoy’dan Sahne Şovu! Danslarıyla Geceyi Salladı

Bülent Ersoy, İstanbul konserinde beyaz sahne kostümü ve enerjik danslarıyla geceye damga vurdu. Diva’nın performansı hayranlarından büyük alkış aldı.

Bülent Ersoy’dan Sahne Şovu! Danslarıyla Geceyi Salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-09-2026 18:44

Türk sanat müziğinin güçlü sesi Bülent Ersoy İstanbul’da verdiği konserle yine adından söz ettirdi. 74 yaşındaki Diva sahneye çıktığı andan itibaren enerjisiyle dikkat çekti. Şıklığı ve kendine has tarzının yanı sıra konser boyunca sergilediği dans performansı da gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Sahneye Beyaz Elbiseyle Çıktı

Bülent Ersoy İstanbul’daki konserinde tercih ettiği beyaz uzun elbiseyle göz kamaştırdı. Transparan detayların da yer aldığı sahne kostümü Diva’nın her zamanki iddialı tarzını bir kez daha ortaya koydu.

Sahneye adım attığı andan itibaren tüm ilgiyi üzerine çeken Ersoy gece boyunca birbirinden sevilen şarkılarını seslendirdi. Salondaki hayranları da ünlü sanatçıyı alkışlarıyla yalnız bırakmadı.

Danslarıyla Geceyi Hareketlendirdi

Asıl sürpriz ise Bülent Ersoy’un sahnedeki dans performansı oldu. Şarkılarını söylerken bir anda dans etmeye başlayan Diva enerjisiyle izleyenleri de coşturdu.

Sahnedeki hareketleri ve kendine özgü danslarıyla geceye renk katan Ersoy hayranlarından büyük alkış aldı. Konseri izleyenler o anları cep telefonlarıyla kaydetmeyi de ihmal etmedi.

Hayranlarından Büyük İlgi Gördü

Bülent Ersoy güçlü sesi kadar sahne hakimiyetiyle de yıllardır adından söz ettiren isimlerden biri. İstanbul’daki son konserinde de bu özelliğini bir kez daha ortaya koydu.

Gecenin başından sonuna kadar sahnede oldukça hareketli bir performans sergileyen Diva hayranlarına keyifli bir akşam yaşattı. Özellikle dans ettiği anlar konserin en dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

Bülent Ersoy’un enerjisi ve sahnedeki özgüveni konseri izleyenlerden tam not alırken Diva bir kez daha sahnenin neden vazgeçilmez isimlerinden biri olduğunu gösterdi.

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