Katy Perry’den Akılalmaz Performans! Dev Şişeyle Uçtu

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry Bakü’de verdiği konserde yine kendine has bir şova imza attı. Sahne performanslarıyla her zaman dikkat çekmeyi başaran Perry bu kez dev bir şişenin içine girerek seyircilerin üzerinde taşındı. Konseri izleyenler karşılarında gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Dev Şişenin İçine Girdi

Katy Perry Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Crystal Hall’da sahne aldı. Formula 1 Azerbaycan Grand Prix etkinlikleri kapsamında 25 Eylül’de gerçekleşen konserde birbirinden renkli anlar yaşandı.

Perry özellikle “I Kissed a Girl” şarkısını söylediği sırada yaptığı şovla geceye damga vurdu. Üzerinde “Katyade” yazan dev bir şişe hazırlatıldı. Ünlü şarkıcı da hiç beklenmedik bir anda bu şişenin içine girdi.

Sahnedeki bu görüntü kısa sürede konserin en dikkat çeken anlarından biri haline geldi.

Seyircilerin Üzerinde İlerledi

Perry’nin sürprizi bununla da sınırlı kalmadı. Dev şişenin içinde seyircilerin üzerine doğru taşınan şarkıcı kalabalığın arasında adeta süzüldü.

Hayranları da bu sırada telefonlarına sarılarak yaşananları kayda aldı. Binlerce kişinin bulunduğu salonda Perry’nin dev şişeyle seyircilerin üzerinde ilerlemesi konserin en renkli görüntülerinden birine dönüştü.

Bakü Konserine Renkli Dokunuş

Katy Perry sahne şovları ve birbirinden iddialı kostümleriyle konserlerine her zaman farklı bir hava katıyor. Bakü’deki performansında da bu geleneği bozmadı.

Formula 1 heyecanının yaşandığı günlerde Bakü’de sahne alan Perry hem şarkılarıyla hem hazırladığı gösterilerle geceye damgasını vurdu. Özellikle dev şişe şovu konseri izleyenlerin hafızasında kalacak anlardan biri oldu.