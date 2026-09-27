Elite’in Yıldızı Arón Piper Hande Erçel’in Peşinde!

İspanyol yapımı Elite dizisiyle dünya çapında tanınan Arón Piper bu kez Türkiye’den bir isimle gündeme geldi. Genç oyuncunun Instagram’da Hande Erçel’i takip etmesi sosyal medyada kısa sürede fark edildi. Bu küçük hamle magazin gündeminde büyük merak uyandırırken gözler Hande Erçel’in vereceği tepkiye çevrildi.

Arón Piper’dan Hande Erçel’e Takip

Son dönemde hem projeleri hem sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Arón Piper Instagram hesabından Hande Erçel’i takibe aldı. Ünlü oyuncunun bu hareketi Erçel’in takipçileri tarafından kısa sürede fark edildi.

İki oyuncunun herhangi bir ortak projesi ya da bilinen bir yakınlığı bulunmazken Piper’ın Erçel’i takip etmesi doğal olarak sosyal medyanın da ilgisini çekti. Takip hamlesinin ardından “Neden takip etti?” sorusu gündeme geldi.

Hande Erçel’den Karşılık Gelmedi

Arón Piper’ın hamlesinden sonra herkes Hande Erçel’in nasıl bir karşılık vereceğini merak etmeye başladı. Ancak beklenen olmadı.

Hande Erçel İspanyol oyuncuyu takip etmeyerek herhangi bir karşı hamlede bulunmadı. Ünlü oyuncunun bu konuda sessiz kalması sosyal medyada da çeşitli yorumlara neden oldu. Kısacası Piper’ın attığı adım şimdilik tek taraflı kaldı.

Sosyal Medyada Merak Uyandırdı

Arón Piper’ın Hande Erçel’i takip etmesi özellikle Elite hayranlarının da dikkatini çekti. İkilinin isimlerinin yan yana gelmesi kısa sürede magazin sayfalarında ve sosyal medya paylaşımlarında yer aldı.

Şimdilik iki oyuncu arasında bir yakınlık olduğuna dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Yaşanan gelişme yalnızca bir sosyal medya takibiyle sınırlı.

Buna rağmen takip hamlesinin ardından gözler iki ismin hesaplarında. Önümüzdeki günlerde karşılıklı bir etkileşim gelip gelmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.