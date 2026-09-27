Fon Soruşturması Büyüyor! Mustafa Sandal’ın Eşi de Gündemde

Fon soruşturmasında Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın adı gündeme geldi. Milyarlarca liralık para hareketi iddiasına menajerden dikkat çeken açıklama geldi.

Fon Soruşturması Büyüyor! Mustafa Sandal’ın Eşi de Gündemde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-09-2026 19:25

Gündemden düşmeyen fon soruşturmasında bu kez ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın adı gündeme geldi. Melis Sandal’ın fon hesapları üzerinden yaptığı öne sürülen para hareketleriyle ilgili dikkat çeken rakamlar ortaya atıldı. İddialara göre son iki aylık dönemde milyarlarca liralık işlem yapıldı.

2 Milyar 350 Milyon TL’lik Kazanç İddiası

Ortaya atılan iddialara göre Melis Sandal’ın fonlardan toplam 11 milyar TL net çıkış yaptığı öne sürüldü. Operasyon öncesindeki son iki ayda ise yaklaşık 6 milyar 600 milyon TL’lik net çıkış gerçekleştirildiği ve bu işlemlerden 2 milyar 350 milyon TL net kazanç sağlandığı iddia edildi.

Bu rakamlar sosyal medyada ve haber gündeminde kısa sürede büyük yankı uyandırırken konuyla ilgili gözler Sandal cephesine çevrildi.

Menajerden Dikkat Çeken Açıklama

Gazeteci Yiğit Uzun Mustafa Sandal’ın menajeri Tekin Önal ile görüştüğünü aktardı. Önal’ın söz konusu iddiaları doğrudan yalanlamadığı ancak özellikle Mustafa Sandal’ın durumuna dikkat çektiği belirtildi.

Menajer işlemlerin muhatabının Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal olduğunu ve Mustafa Sandal hakkında herhangi bir doğrudan suçlama ya da işlem bulunmadığını söyledi.

Aileden Başka İsimler de Gündeme Gelmişti

Melis Sandal’ın babası Cihan Sütşurup’un daha önce Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borsada hisse manipülasyonu iddiasıyla işlem yasağı aldığı bilgisi de haberlerde yer aldı.

Ayrıca Melis Sandal’ın kız kardeşi Simge Sütşurup hakkında 2022 yılında kripto para üzerinden para aklama iddiasıyla soruşturma açıldığı ve aileye ait bazı mal varlıklarına tedbir konulduğu öne sürüldü.

Öte yandan Melis Sandal’ın ağustos ayında yurt dışına çıktığı ve henüz Türkiye’ye dönmediği de iddialar arasında. Soruşturmayla ilgili süreç devam ederken ortaya atılan iddiaların hukuki süreç sonunda netleşmesi bekleniyor.

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