Sıla Sahne Tarzıyla Yine Fark Yarattı: Minik Hayranına Sahnede Unutulmaz Jest!

Güçlü sesi, unutulmaz şarkıları ve kendine has stiliyle Türk pop müziğinin dev isimlerinden Sıla gerçekleştirdiği son konserinde hem sahne performansı hem de şık ve iddialı sahne tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Minik Hayranına Sahne Jesti





Şarkı aralarında dinleyicileriyle sık sık sıcak sohbetler kuran ünlü sanatçı "Sizleri gördüğüm ve sahnede olduğum için mutluyum" diyerek duygularını dile getirdi. Konser esnasında salonda kendisini coşkuyla izleyen küçük bir hayranını fark eden Sıla minik dinleyicisine sahneden öpücük gönderdi.

"Çok tatlı bir melek gelmiş" sözleriyle minik hayranını sahneye davet eden ünlü şarkıcı onunla fotoğraf çektirerek hafızalardan silinmeyecek bir anıya imza attı.

Sevilen Hit Şarkılarıyla Müzik Ziyafeti Sundu

Gece boyunca fenomen şarkı seçkisinden oluşan zengin repertuvarını seslendiren Sıla enerjisi ve büyüleyici sahne karizmasıyla izleyicilerden tam not aldı. Müzikseverlerin her şarkıya tek bir ağızdan eşlik ettiği gece uzun süre alkışlandı.