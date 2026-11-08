Aslı Bekiroğlu'nun İki Yıllık Kabusu! Yeniden Ameliyat Olacak

Oyuncu Aslı Bekiroğlu iki yıldır devam eden sağlık mücadelesinin perde arkasını bu kez televizyon programında anlattı. Rahminden miyom aldırmak için ameliyata giren oyuncu yaklaşık bir saat sürmesi beklenen operasyonun tam 10 saat sürdüğünü söyledi. Üstelik Bekiroğlu’na göre ameliyat sırasında bağırsağı yanlışlıkla kesildi ve sonrasında hayatını değiştiren ciddi sağlık sorunları başladı.

Bir Saatlik Ameliyat 10 Saat Sürdü

“Jet Sosyete” dizisindeki Melike karakteriyle tanınan Aslı Bekiroğlu, Hakan Ural’ın sunduğu “Sözün Özü” programına konuk oldu. İki yıl önce yaşadığı operasyonu anlatan oyuncu beklenmedik şekilde uzayan ameliyatın kendisi için uzun ve yıpratıcı bir sürecin başlangıcı olduğunu söyledi.

Bekiroğlu operasyon sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesildiğini ve yaşananların doktor hatasından kaynaklandığını düşündüğünü açıkça dile getirdi. İlk ameliyatın ardından hastaneden ayrılamadığını anlatan oyuncu yalnızca bir hafta sonra yeniden anestezi altına alınarak ameliyat edildiğini belirtti.

Daha önceki açıklamalarında bağırsağının yaklaşık 7 santimlik bölümünün kesildiğini de söylemişti.

Dikişler Tutmadı Kolostomi Torbası Takıldı

Aslı Bekiroğlu’nun yaşadığı sıkıntılar bununla da bitmedi. Oyuncunun anlattığına göre kalın bağırsağındaki dikişler tutmayınca rektovajinal fistül adı verilen bir sorun ortaya çıktı. Bu rahatsızlık bağırsak ile vajina arasında anormal bir bağlantı oluşması anlamına geliyor.

Sorunun tedavisi için Bekiroğlu’na kolostomi torbası takıldı. Oyuncu bu süreçte 10-15 gün hastanede kaldığını anlattı. Kolostomi uygulamasında bağırsak karın duvarına açılan bir ağızdan dışarı alınarak dışkının özel bir torbada toplanması sağlanıyor.

Hukuki Mücadeleye Hazırlanıyor

Bekiroğlu yaşadıklarının ardından hakkını aramaya karar verdiğini daha önce sosyal medya hesabından duyurmuştu. Doktorların ameliyatlarda hata olmadığını düşündüklerini belirterek hukuki yola başvuracağını söylemişti.

Oyuncunun tedavi süreci ise henüz tamamlanmış değil. Açıklığın kapatılması için yapılan operasyonların beklenen sonucu vermediğini belirten Bekiroğlu’nun yeni ameliyatlar olması gerekiyor. Doktorlarının yeni operasyon öncesinde kilo vermesini istediğini söyleyen oyuncu ilaç kullanımı nedeniyle kilo aldığını ve fıtık sorunu da yaşadığını anlatmıştı.