Faruk Sabancı'dan Boğaz'da Şov! Vapura DJ Kabini Kuruldu

Faruk Sabancı, Kadıköy-Beşiktaş vapurunda DJ kabininin başına geçti. Boğaz manzarası eşliğindeki sürpriz performans yolcuların ilgisini çekti!

Faruk Sabancı'dan Boğaz'da Şov! Vapura DJ Kabini Kuruldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-11-2026 23:45

İstanbul’da Kadıköy-Beşiktaş vapuruna binenler hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. Sabancı ailesinin tanınan isimlerinden Faruk Sabancı lüks mekânlarda ya da konser alanlarında değil Boğaz’ın ortasında DJ kabininin başına geçti. Ünlü DJ’in vapurdaki performansı yolcuların ilgisini çekti. İstanbul manzarası eşliğinde elektronik müzik dinleyen yolcular sıradan bir vapur yolculuğunu unutulmaz bir ana dönüştürdü.

Faruk Sabancı Vapurda DJ Oldu!

İstanbul’un iki yakası arasında yolculuk yapan vatandaşlar vapurda kurulan DJ kabinini görünce şaşkınlık yaşadı. Kabinin başındaki isim ise oldukça tanıdıktı: Faruk Sabancı!

Elektronik müzik dünyasında adından söz ettiren Sabancı müziklerini bu kez Boğaz’ın ortasında yolcular için çaldı. Kadıköy’den Beşiktaş’a uzanan yolculuk onun performansıyla alışılmışın dışında bir hale geldi.

Günlük telaşları arasında vapura binen yolcular bir anda kendilerini farklı bir atmosferin içinde buldu. İstanbul’un eşsiz manzarası, Boğaz havası ve elektronik müzik bir araya gelince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Gece Kulübü Yerine Boğaz Manzarası

Faruk Sabancı’yı genellikle sahnelerde festivallerde ve gece kulüplerinde DJ kabininde görmeye alışkınız. Ancak ünlü isim bu kez alışılmışın dışına çıkarak performansını vapura taşıdı.

İstanbul Boğazı’nın ortasında müzik çalan Sabancı yolculara farklı bir deneyim yaşattı. Vapurda karşılarına böyle bir sürpriz çıkmasını beklemeyen vatandaşlar için yolculuk sıradan bir ulaşım deneyiminden çok daha fazlasına dönüştü.

Mehmet Sabancı’nın Oğlu

Merhum iş insanı Mehmet Sabancı’nın oğlu olan Faruk Sabancı ailesinin tanınan isimlerinden biri olmasının yanı sıra müzik kariyeriyle de dikkat çekiyor.

Bu kez yaptığı şeyle yine gündeme gelen Sabancı, DJ performansını İstanbul’un simgelerinden biri olan vapura taşıdı. Boğaz’da müzik keyfi yaşayan yolcuların bu sürprizi unutması pek kolay olmayacak gibi görünüyor.

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