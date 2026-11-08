İlyas Yalçıntaş'tan Cezaevi Sonrası Şok İtiraf: “Hata Yaptım”

110 gün cezaevinde kalan İlyas Yalçıntaş, tahliyesinin ardından ilk kez konuştu. Ticaret suçlamasını reddetti, yasaklı madde kullandığını itiraf etti!

İlyas Yalçıntaş'tan Cezaevi Sonrası Şok İtiraf: “Hata Yaptım”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-11-2026 22:02

110 gün cezaevinde kalan şarkıcı İlyas Yalçıntaş tahliyesinin ardından ilk kez açıklama yaptı. Yasaklı madde ticareti suçlamasıyla tutuklanan ünlü isim sosyal medya hesabından paylaştığı videoda hakkındaki iddialara tek tek yanıt verdi. Ticaret suçlamasını kesin bir dille reddeden Yalçıntaş birkaç kez yasaklı madde kullandığını kabul ederek hayranlarından özür diledi.

110 Gün Sonra Tahliye Edilmişti

İlyas Yalçıntaş “Yasaklı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlamasıyla Marmara Cezaevi’nde 110 gün geçirdi. Şarkıcı, 3 Kasım’da İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Hakkında 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istenirken yargılaması tutuksuz devam ediyor. Davanın bir sonraki duruşması ise 15 Aralık’ta görülecek.

Tahliyesinden sonra birkaç gün sessiz kalan Yalçıntaş 5 Kasım akşamı Instagram üzerinden yayınladığı videoyla sonunda konuştu.

“Ticaret Yapmam İhtimali Bile Absürt”

Şarkıcı, hakkındaki ticaret iddiasını kesin bir dille reddetti. “Ticaret yapmam bir yana, ihtimali bile absürt” diyen Yalçıntaş, ancak videoda dikkat çeken bir itirafta da bulundu.

Birkaç kez yasaklı madde kullandığını kabul eden ünlü isim, bunun psikolojik açıdan zorlandığı dönemlerde yaşandığını söyledi. “Keşke yapmasaydım. Hata yaptım” diyerek pişmanlığını dile getiren şarkıcı, kötü örnek olmuş olabileceği için herkesten özür diledi.

Evindeki Hassas Terazi İçin Aynı Savunma

Soruşturma kapsamında evinde öğütücüler, hassas terazi ve bitki kırıntıları bulunan bir kavanoz ele geçirilmişti. Yalçıntaş, kavanozdaki maddenin annesinin gönderdiği kekik olduğunu, teraziyi ise spor ve diyet amacıyla kullandığını söylemişti.

Paylaştığı videoda da bu açıklamasını yineledi. Terazinin mutfakta besin ve takviyeleri ölçmek için bulunduğunu belirtti. Ayrıca kriminal raporda terazide yasaklı madde izine rastlanmadığını ve telefon incelemesinde suçlamayı destekleyen bir bulgu çıkmadığını öne sürdü.

“Cezaevinden Daha Güçlü Çıktım”

Ünlü olmanın hayatı her zaman kolaylaştırmadığını söyleyen Yalçıntaş kendisinin de zor dönemlerden geçtiğini anlattı. Bu sürecin kendisini yıkmadığını, aksine daha güçlü hale getirdiğini söyledi. Basına da sitem eden şarkıcı hakkındaki gelişmelerin aynı şekilde duyurulmasını istedi. Davayla ilgili son karar ise henüz verilmiş değil.

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