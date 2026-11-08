Afra Saraçoğlu Kameralardan Kaçamadı! Etiler'de El Ele Görüntülendi

Aylardır aşk iddialarıyla gündemde olan Afra Saraçoğlu, Poyraz Yosmaoğlu ile Etiler'de el ele görüntülendi. Çift bu kez kameralardan kaçmadı!

Afra Saraçoğlu Kameralardan Kaçamadı! Etiler'de El Ele Görüntülendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-11-2026 21:05

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Afra Saraçoğlu aşk iddialarını güçlendiren görüntülerle konuşuluyor. Nisan ayından bu yana adı Poyraz Yosmaoğlu ile anılan ünlü oyuncu Etiler’de sevgilisiyle el ele objektiflere takıldı. Uzun süredir kameralardan uzak durmaya çalışan çiftin bu kez rahat tavırları dikkat çekti.

Aylarca Kameralardan Kaçtılar El Ele Yakalandılar

Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu, Etiler’de bir mekâna girerken görüntülendi. İkilinin el ele yürümesi haklarında aylardır konuşulan aşk iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Aslında bu, çiftin ilk kez birlikte görüntülenmesi değil. İkilinin adı 27 Nisan’da Kopenhag’da yan yana anılmaya başlamıştı. Birlikte tatil yaptıkları ve konsere gittikleri öne sürülmüş, Saraçoğlu’nun buradan yapılan bir paylaşıma kalp bırakması da dedikoduları artırmıştı.

Mayıs ayında Madrid’den gelen görüntülerde de arkadaşlarıyla bir restoranda oldukları iddia edilmişti. Temmuz ayında ise Poyraz Yosmaoğlu’nun oyuncuyu gece sonunda evine bıraktığı anlar kameralara yansımıştı. O sırada flaşlardan rahatsız olan Saraçoğlu yüzünü eliyle kapatmıştı.

Taksim’deki Pozun Ardından Etiler Sürprizi

Çift, Etiler’deki görüntülerinden yalnızca birkaç gün önce 5 Kasım’da Taksim’de de objektiflere takılmıştı. Tiyatro çıkışında gülümseyerek poz veren ikilinin bu kez kameralardan kaçmaması dikkat çekmişti. Saraçoğlu’nun sevgilisinin fotoğraflanmaya alışık olmadığını söylediği de aktarılmıştı.

Poyraz Yosmaoğlu Kimdir?

İş dünyasında yer alan Poyraz Yosmaoğlu, Koç Okulu’ndan mezun oldu ve London School of Economics’te eğitim aldı. Genç iş insanının Fenerbahçeli Yarınlar Derneği yönetim kurulunda da görev yaptığı belirtiliyor.

Afra Saraçoğlu’nun özel hayatı daha önce de gündem olmuştu. Oyuncunun adı “Yalı Çapkını” dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile anılmış ikilinin ayrılığı 2024 yazında çok konuşulmuştu. Şimdiyse gözler Saraçoğlu ile Yosmaoğlu cephesinden gelecek yeni açıklamalarda.

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