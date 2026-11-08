Ebru Şahin'den Cedi Osman Açıklaması! Ameliyat Sonrası İlk Haber

Sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Cedi Osman'ın sağlık durumunu eşi Ebru Şahin açıkladı. Operasyon başarılı geçti, yıldız basketbolcunun dönüşü üç ayı bulabilir!

Ebru Şahin'den Cedi Osman Açıklaması! Ameliyat Sonrası İlk Haber
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-11-2026 20:19

Milli basketbolcu Cedi Osman yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat masasına yatmıştı. İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonun ardından gözler eşi Ebru Şahin’e çevrildi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla merak edilen sağlık durumuna açıklık getirdi. Şahin’in verdiği güzel haber hem çiftin sevenlerini hem basketbolseverleri rahatlattı.

Cedi Osman Başarılı Bir Operasyon Geçirdi

A Milli Basketbol Takımı’nın ve Yunanistan temsilcisi PAOK’un yıldız isimlerinden Cedi Osman yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Artroskopik yöntemle menisküs onarımı yapılması için İstanbul’da ameliyata alınan milli basketbolcunun operasyonu başarılı geçti.

Ameliyat haberinin duyulmasının ardından gözler oyuncunun eşi Ebru Şahin’e çevrildi. Hayranları ve yakınları Cedi Osman’ın nasıl olduğunu merak ederken beklenen açıklama da çok geçmeden geldi.

Ebru Şahin’den İç Rahatlatan Açıklama

Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin ameliyatının iyi geçtiğini duyurdu. Şahin yaşadıkları süreçte yanlarında olanlara da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Güzel haberi takipçileriyle paylaşan oyuncu “Çok şükür güzel geçti ameliyat. Tüm ekibe ve sevgili doktorlarımıza çok teşekkür ederiz. Arayan soran herkese sevgiler” ifadelerini kullandı.

Şahin’in bu paylaşımı Cedi Osman’ın sağlık durumunu merak eden takipçilerine derin bir nefes aldırdı. Çiftin sevenleri de sosyal medyada geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sahalara Dönüşü İçin Üç Ay Beklenecek

PAOK cephesinden yapılan açıklamalara göre Cedi Osman’ın iyileşme sürecinin yaklaşık üç ay sürmesi bekleniyor. Milli basketbolcunun bu dönemi tamamlamasının ardından takımın saha çalışmalarına ve etkinliklerine kademeli olarak dönmesi öngörülüyor.

2022 yılında Kuzey Makedonya’da evlenen Ebru Şahin ve Cedi Osman mutlu birliktelikleriyle sık sık gündeme geliyor. Şimdi ise çiftin gündeminde Cedi Osman’ın sağlığı ve yeniden parkelere dönmesi var.

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