Gülben Ergen Bakü'de Kapalı Gişe: Zafer Günü'nde 2.800 Kişilik Dev Konser!

Gülben Ergen Bakü Kongre Merkezi'nde 2.800 kişiye kapalı gişe konser verdi. Gülşah Saraçoğlu kıyafeti ve Azerice kutlamasıyla geceye damga vurdu.

Gülben Ergen Bakü'de Kapalı Gişe: Zafer Günü'nde 2.800 Kişilik Dev Konser!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-11-2026 09:25

Türk pop müziğinin sevilen ismi Gülben Ergen Azerbaycan'ın Zafer Günü kutlamaları kapsamında Bakü Kongre Merkezi'nde unutulmaz bir dev konsere imza attı. Müzik dünyasının başarılı sanatçısı Bakülü hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştığı gecede hem performansı hem de sahne şovuyla göz doldurdu.

2.800 Kişilik Salonda İğne Atsan Yere Düşmedi

Bakü Kongre Merkezi'nin 2.800 kişilik dev salonunu tamamen doldurarak kapalı gişe sahne alan Gülben Ergen repertuvarındaki en sevilen hit şarkılarını Bakülüler için seslendirdi. Yüksek enerjisi ve sahne hakimiyetiyle dikkat çeken ünlü sanatçı salonu dolduran binlerce müzikseverle birlikte şarkılarını tek bir ağızdan söyledi.

Azerice Kutlama ve Gülşah Saraçoğlu İmzalı Şıklık

Sahneden Azerbaycan halkının Zafer Günü'nü Azerice sözlerle kutlayan Ergen Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağlarına vurgu yaparak salondan büyük alkış topladı.

Gecede ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu imzalı özel tasarım kıyafetiyle boy gösteren sanatçı zarafeti ve şıklığıyla da göz kilitledi. Bakü'de müzik, coşku ve zafer gururunu aynı sahnede buluşturan Gülben Ergen Azerbaycanlı sevenlerine hafızalardan silinmeyecek bir gece armağan etti.

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