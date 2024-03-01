Sıla evlilik sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti!

Ünlü şarkıcı Sıla, önceki akşam düzenlenen bir etkinlikte görüntülendi. Güzel şarkıcı evlilik sorusuna verdiği cevapla gündem oldu. İşte detaylar...

Sıla evlilik sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-03-2024 12:34

Uzun süredir oyuncu İlker Kaleli ile birlikte olan şarkıcı Sıla, ilişkisi hakkında konuştu.

İkilinin pandemi döneminde başlayan ilişkisi, birlikte müzik yapmalarıyla da dikkat çekmişti.

"İLKER ŞEHİR DIŞINDA"

Son olarak Sıla, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarıyla sohbet etti. Sorular arasında sevgilisi İlker Kaleli de vardı. Sıla, "İlker, iş nedeniyle şehir dışındaydı, bu yüzden tek başıma etkinliğe katıldım" yanıtını verdi.

"Hayatı akışına bırakmayı seviyorum"

Gazetecilerin "Evlilik planları var mı?" sorusuna Sıla,“Benim öyle niyet ettiğim şeyler yoktur. Ben akış içinde hayatı yaşama taraftarıyım. Her şey yolunda, en önemlisi ne kadar mutlu ve huzurlu olduğunuzdur” yanıtını verdi.

“İçim şişti evlilikten” 

Basın mensuplarının "İlker Bey evlenmeyi düşünüyor mu?" sorusuna Sıla gülerek, “İçim şişti evlilikten”  şeklinde cevap verdi ve etkinliğe devam etti.

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