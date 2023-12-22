'Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı: Uyuşturucu batağına düştüm, kumar oynadım!

"Sihirli Annem" dizisindeki Tuğçe karakteriyle bilinen Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser'in iddialarına karşı verdiği yanıtta uyuşturucu kullanımını itiraf etti. İşte detaylar...

'Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı: Uyuşturucu batağına düştüm, kumar oynadım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-12-2023 19:13

Oyuncu Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser'in iddialarına karşı yeni bir paylaşımla cevap verdi. Ersubaşı, yayınladığı videoda uyuşturucu kullandığını söyledi.

Çift, 2016 yılında evlenmiş ve 2020'de boşanmıştı. Boşanmanın ardından eski eşi Mustafa Can Keser, Ersubaşı'na karşı velayet davası açtı. Keser, mahkemeye başvurarak Ersubaşı'nın yasaklı madde kullanımı iddiasında bulundu ve çocukların velayetini almak istedi. Mahkeme, çocukların velayetini babalarına verdi.

Damla Ersubaşı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Aradaki konular başka iken, bu şantaj, bu tehdit çok eskiden başlamışken (video, fotoğraf, hepsini anlatacağım, geçen sene bu zamanlar magazine verilmekle tehdit edilirken...) maneviyatla, hele ki çocuklarımla vurulmak tam da yakışan bir davranıştı. Ben ne yaptıysam kendime yaptım, iyisi de kötüsü de her neyse ama sadece kendime. Ama iyi niyete bir kez kandım, gördüm ki sadece bir kumpastan ibaretmiş. Ne tehdit ne de şantaj, asla ve asla boyun eğmeyeceğim! Yıllarca her türlü şiddete maruz kaldım, şimdi çocuklarım hedef alınmamalıydı."

"BİR DÖNEM UYUŞTURUCUYA DÜŞTÜM"

Velayet kararının ardından, oyuncu sosyal medya hesabından gözyaşları içinde bir açıklama yaptı.

Oyuncu, "Bir dönem uyuşturucuyla mücadele ettim. Uyuşturucu batağına düştüm ve parayı kumarda, uyuşturucuda harcadım. Bu para, eski kocam Mustafa Can Keser'in ailesine aitti. Beni tehdit etti ve 'Bunu aileme söylerim' dedi. 'Çocukları bana vereceksin' dedi. Sonuç olarak, çocuklarımı aldı" ifadelerini kullandı.

 

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