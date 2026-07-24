Sihirli Annem'in Toprak'ı Oyuncu Jennifer Boyner Can Alaosman ile Evleniyor

Sihirli Annem dizisinde Toprak karakterini canlandıran Jennifer Boyner, sevgilisi Can Alaosman'ın evlilik teklifini kabul ettiğini duyurdu.

Sihirli Annem'in Toprak'ı Oyuncu Jennifer Boyner Can Alaosman ile Evleniyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-07-2026 18:19

Türk televizyon tarihinin iz bırakan çocuk oyuncularından Jennifer Boyner bir süredir beraberlik yaşadığı erkek arkadaşı Can Alaosman'ın romantik evlilik teklifini kabul etti. 25 yaşındaki oyuncu yaşadığı büyük sevinci sosyal medya hesabında yayınladığı özel fotoğraflarla ilan etti.

Takipçilerini Sevindiren Paylaşım

Geniş bir takipçi kitlesine sahip olan sosyal medya profilinde nişan anına dair renkli kareleri yayınlayan başarılı oyuncu paylaşımının altına sade bir mesaj ekledi. Fotoğraf serisini yalnızca "Evet dedim!" ifadesiyle takipçilerinin beğenisine sunan Boyner'in bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Ünlü oyuncunun heyecanına ortak olan sevenleri gönderinin altına binlerce tebrik mesajı bırakarak çiftin mutluluğunu paylaştı.

Eski Rol Arkadaşları Yalnız Bırakmadı

Yapımdaki çocukluk günlerinden bu yana Boyner ile dostluğunu sürdüren Damla Ersubaşı gönderinin altına ilk tebrik yorumunu bırakan isimlerden biri oldu. Kısa süre sonra Zeynep Özkaya arkadaşının mutlu gününü içten dilekleriyle kutladı. Dizinin bir diğer sevilen çocuk oyuncusu Gizem Güven ise sevinç dolu mesajıyla eski dostunun heyecanına destek verdi.

Ekranların Unutulmayan Küçük Yıldızı

2003 ile 2012 yılları arasında televizyon ekranlarında fırtınalar estiren ve uzun soluklu yayın hayatıyla hafızalara kazınan Sihirli Annem dizisi Türk fantastik televizyon yayıncılığının simge projeleri arasında bulunuyor. Efsane yapımda Toprak karakterine hayat vererek çocuk yaşta ekran deneyimi kazanan Jennifer Boyner zaman içerisinde geniş bir hayran kitlesi edindi. Günümüzde 25 yaşına basan ve oyunculuk çalışmalarına devam eden genç isim bu kez rol aldığı projelerle değil, özel yaşamındaki bu anlamlı kararla magazin basınının odak noktası haline geldi.

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