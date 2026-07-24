Gençlere Taş Çıkartan Mine Tugay'dan Teknede Bikinili Pozlar

Başarılı oyuncu Mine Tugay, 48'inci yaş gününe dört gün kala çıktığı tekne tatilinden bikinili pozlarını paylaştı. Paylaşımının altına düştüğü "iyi ki doğdum" notuyla sosyal medyada gündem odlu.

Gençlere Taş Çıkartan Mine Tugay'dan Teknede Bikinili Pozlar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-07-2026 19:06

Mine Tugay yaz sezonunun keyfini mavi sularda çıkarmaya devam ediyor. Şahsi sosyal medya hesabı üzerinden güncel tatil fotoğraflarını yayınlayan deneyimli isim takipçilerine yeni yaş heyecanını aktardı. 28 Temmuz doğumlu olan başarılı aktris 48'inci yaş gününe dört gün kala kutlama yapmaya başladı. Tekne güvertesinde uzandığı bikinili karelerini dijital platformdaki sevenleriyle buluşturan oyuncu pozlarına eklediği samimi notla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine topladı.

"İyi ki Doğdum" Notuyla Sosyal Medyada Gündem Oldu

Tugay yayınladığı fotoğrafların altında kendi doğum gününü kutlayan neşeli ifadelere yer verdi. "İyi ki doğdum, iyi ki varım. Daha 4 gün var ama olsun, ben erken kutluyorum" sözleriyle duygularını dile getiren sanatçının takipçileri, gönderinin altına Tugay'ın zinde görünümüne dair binlerce olumlu yorum bıraktı. Yıllara meydan okuyan fiziksel formuyla beğeni toplayan ünlü isim magazin dünyasında günün en çok konuşulan figürleri arasına girdi.

Ekran Kariyeri ve Rol Aldığı Unutulmaz Yapımlar

Tiyatro eğitimiyle oyunculuk temelini sağlamlaştıran yetenekli aktris televizyon dünyasında uzun yıllardır sürdürdüğü istikrarlı kariyeriyle öne çıkıyor. Türk yayıncılık tarihinin iz bırakan projelerinden "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" kadrosundaki performansıyla geniş kitlelerin takdirini kazanan sanatçı dram türündeki yeteneğini kanıtladı. İlerleyen yıllarda "Zalim İstanbul" dizisinde canlandırdığı karakterle oyunculuk yeteneğini pekiştiren isim, "Yalan Dünya" gibi popüler komedi yapımlarında da boy göstererek yeteneğini farklı kulvarlarda sergiledi.

Sağlıklı Yaşam Disiplini

Spor rutinlerine ve dengeli beslenmeye verdiği önemle bilinen ünlü oyuncu sağlıklı yaşam disiplininin karşılığını koruduğu fiziki formuyla alıyor. 48 yaşına basmaya hazırlanırken sergilediği dinamik duruşuyla dikkat çeken Tugay'ın tekne kareleri sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Hayranlarından gelen tebrik mesajlarına teşekkür eden ünlü aktrisin tatil süresince yeni paylaşımlar yapmaya devam etmesi bekleniyor.

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