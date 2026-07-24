Evlilik Güzeldir'in Sinan'ı Emre Bey Diziden Ayrıldı: Yeni Başrol Berk Bakioğlu

Yeni yayın dönemi hazırlıkları tüm hızıyla süren "Evlilik Güzeldir" dizisinin setinde çekimler öncesinde sıcak saatler yaşandı. Yapımın başrolünde yer alması planlanan başarılı oyuncu Emre Bey projeden ayrıldı. Dizide "Sinan" karakterini canlandırması beklenen oyuncu ile yapım ekibi arasındaki süreç olumsuz noktalanırken sürpriz ayrılığın arkasında projenin ilk aşamasında konuşulan ve üzerinde mutabık kalınan sözleşme şartlarının yerine getirilmemesi olduğu konuşuluyor.

Sözleşme Anlaşmazlığı Masada Çözülemedi

Televizyon dünyasından sızan bilgilere göre yapım şirketi ile oyuncu tarafı pürüz çıkaran maddeleri revize etmek amacıyla yeniden masaya oturdu. Ancak gün boyu yürütülen müzakerelerde taraflar arasında uzlaşı sağlanamadı. Başta konuşulan koşulların metne aktarılmaması üzerine Emre Bey projede yer almayacağını yapım yönetimine bildirdi. Yapılan son görüşmelerden de somut bir sonuç çıkmayınca ayrılık kararı kesinleşti. Dizi yönetimi çekim takviminin aksamaması ve prodüksiyonun zarar görmemesi adına hızla alternatif isimlere yöneldi.

Sinan Karakterinin Yeni Sahibi Berk Bakioğlu Oldu

Yapım ekibi yaşanan ani gelişmenin ardından zaman kaybetmeden yeni başrol oyuncusunu belirledi. "Sinan" rolü için projenin ilk hazırlık döneminde de masada olan ve ön görüşme yapılan Berk Bakioğlu ile tekrar temas kuruldu. Taraflar arasında gerçekleşen görüşmeler kısa sürede olumlu neticelendi ve resmi anlaşma sağlandı. Yönetmen koltuğunu Şafak Bal ile Serap Danış Koçak'ın paylaştığı yapımda ana karakteri artık Berk Bakioğlu ekranlara taşıyacak.

Çekim Hazırlıkları Ve Set Takvimi

Kamera arkası ekibi yaşanan kadro krizinin tatlıya bağlanmasıyla birlikte hazırlık sürecini kaldığı yerden sürdürüyor. Rejiyi üstlenen Şafak Bal ve Serap Danış Koçak yönetimindeki teknik ekip yeni başrol oyuncusuyla birlikte okuma provalarının takvimini güncelledi. Set öncesinde yaşanan bu zorunlu revizyonun ardından "Evlilik Güzeldir" dizisinin çekimlerine planlanan takvime sadık kalınarak başlanması hedefleniyor.