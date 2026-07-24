Birce Akalay ve Hakan Kurtaş Aşka Geldi: Tatil Pozları Gündem Oldu!

Oyuncu Birce Akalay ile meslektaşı Hakan Kurtaş, birlikte çıktıkları tatilden romantik kareler paylaştı. İkilinin sosyal medya gönderilerine beğeni yağdı.

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş Aşka Geldi: Tatil Pozları Gündem Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-07-2026 18:49

Birce Akalay ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Hakan Kurtaş birlikteliklerini gözlerden uzak ama dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Çift yoğun geçen çekim maratonunun ardından yorgunluk atmak adına yaz tatiline çıktı. Sıcak havaların tadını birlikte çıkaran ikili tatil beldesinden çektirdikleri samimi fotoğrafları şahsi sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.

Ege Sahillerinde Deniz ve Güneş Keyfi

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte rotalarını sahil beldelerine çeviren oyuncu çift deniz ve güneşin keyfini doyasıya çıkarıyor. Tatil boyunca baş başa vakit geçiren ikili neşeli anlarını fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirdi.

Sosyal medya profillerinde paylaştıkları karelerde birbirlerine olan sevgilerini gözler önüne seren başarılı oyuncular doğal halleriyle dikkat çekti. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan fotoğraflar ünlü çiftin hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Ege'nin Huzurlu Atmosferinde Moral Depoluyorlar

Kariyerlerinde birçok başarılı projeye imza atan ve yer aldıkları yapımlarla geniş bir izleyici kitlesi edinen iki isim tatil döneminde dinlenmeyi tercih ediyor. Sezon boyunca sürdürdükleri yoğun iş temposunun ardından dinlenme sürecine giren Akalay ve Kurtaş Ege'nin huzurlu atmosferinde moral depoluyor.

Dijital Mecralarda Yoğun Etkileşim

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın yayınladığı tatil kareleri paylaşıldığı andan itibaren dijital mecralarda geniş yankı uyandırdı. Takipçileri, ünlü ikilinin fotoğraflarının altına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları birbirine çok yakıştırdıkları çiftin fotoğraflarına nazar boncuğu emojisi ekledi. Ekranların sevilen iki isminin bu samimi paylaşımları günün en çok konuşulan magazin konuları arasında yerini aldı.

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