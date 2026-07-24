İbrahim Tatlıses'in Bilinmeyen Ritüeli

Ünlü sanatçının başvurduğu söylenen bu gelenek pek çok kişiye tanıdık gelebilir! İbrahim Tatlıses'in nazardan korunmak için belli aralıklarla kurşun döktürdüğü söyleniyor.

İbrahim Tatlıses'in Bilinmeyen Ritüeli
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-07-2026 17:23

Sahne hayatıyla, sansasyon yaratan açıklamalarıyla ve özel yaşamıyla yıllardır gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses'in nazar konusunda son derece hassas olduğu söyleniyor. Sanatçıyla ilgili geçmişte yayımlanan pek çok haberde kötü enerjiden korunmak için kurşun döktürdüğü bilgisine yer verilmişti.

Anadolu'da uzun yıllardır sürdürülen bu gelenek nazara uğradığına ya da üzerinde ağırlık bulunduğuna inanan kişilerin başvurduğu yöntemler arasında yer alıyor. İbrahim Tatlıses'in de kendisini huzursuz hissettiği dönemlerde bu uygulamayı yaptırdığı ileri sürülüyor.

 

Ünlü Sanatçı Nazardan Çok Korkuyormuş

Magazin arşivlerinde yer alan bilgilere göre İbrahim Tatlıses nazarın insanın işlerini ve ruh hâlini etkileyebileceğine inanıyor. Bu nedenle belli aralıklarla kurşun döktürerek üzerindeki olumsuz enerjiden arınmaya çalıştığı anlatılıyor.

Sanatçının bu alışkanlığının ne zaman başladığı bilinmiyor. Ancak kurşun döktürme detayı 2000'li yılların başından bu yana farklı kaynaklarda sık sık karşılaşılan bilgiler arasında.

Tatlıses'in zaman zaman nazar boncuğu taşıdığına ilişkin görüntüler de basına yansımıştı. Böylece nazar konusundaki hassasiyetinin kurşun döktürmeyle sınırlı kalmadığını söylemek mümkün.

 

Yıllardır Sürdürülen Bir Gelenek

Kurşun döktürmek bugün hâlâ pek çok evde uygulanan eski gelenekler arasında yer alıyor. Kimi insan bunu yalnızca meraktan yaptırıyor kimi de üzerindeki ağırlığın hafiflediğine inanıyor. Bu yönüyle Tatlıses'in ritüeli pek çok kişiye tanıdık gelebilir

İbrahim Tatlıses konuya ilişkin yakın zamanda doğrudan bir açıklama yapmadı. Buna karşın nazardan korunmak için kurşun döktürdüğü iddiası yıllardır magazin dünyasında anlatılmaya devam ediyor.

Görünen o ki sahneye çıkmadan önce her ayrıntıya dikkat eden İmparator, söz konusu nazar olduğunda da işi şansa bırakmayı pek sevmiyor.

 

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