Go Türkiye'nin Yeni Mini Dizisinin Başrolleri Sıla Türkoğlu ve Serkan Çayoğlu Oldu

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ülkenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini dünyaya aktarma hedefiyle yürüttüğü uluslararası tanıtım çalışmalarına yeni bir halka ekliyor. Küresel ölçekte geniş bir izleyici kitlesine sahip Türk dizi sektörünün gücünden yararlanan ajans, "Go Türkiye" markası kapsamında hazırlanan yeni mini dizi projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği projenin başrollerinde Sıla Türkoğlu ile Serkan Çayoğlu yer alacak. Türk yapımlarının yurt dışındaki popülaritesini turizm potansiyeliyle buluşturan bu özel çalışma çekimlerin başlamasıyla birlikte uluslararası dijital mecralarda izleyiciyle buluşacak.

Dev Yapımın Çekim Rotaları Belli Oldu

Hazırlık çalışmaları hızla devam eden mini dizide Türkiye'nin öne çıkan üç farklı şehri odak noktası haline gelecek. Çekim ekibi senaryo doğrultusunda İç Anadolu ve Ege bölgesinin tarihi mirasını yansıtmak amacıyla Ankara, Konya ve Afyon illerinde set kuracak. Başkent Ankara'nın simge mekanları, Konya'nın köklü kültürel dokusu ve Afyon'un öne çıkan tarihi zenginlikleri dizinin görsel atmosferini oluşturacak. Proje, Türkiye'ye yönelik turizm ilgisini artırırken aynı zamanda bu üç kentin öne çıkan değerlerini dünya genelinde daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyor.

Yönetmen Koltuğunda Yunus Ozan Korkut

Süreç Film imzasını taşıyan projenin reji kadrosu da netlik kazandı. Mini dizinin yönetmen koltuğunda son dönemde imza attığı başarılı işlerle adından söz ettiren Yunus Ozan Korkut oturacak. Deneyimli yönetmen son olarak TRT tabii platformunda yayınlanan "Operasyon Alesta" dizisindeki başarılı performansıyla dikkat çekmişti. Korkut bu kez Türkiye'nin turizm elçisi niteliğindeki bu özel proje için kamera arkasına geçecek. Yapım ekibi senaryo ve mekan keşiflerinin tamamlanmasının ardından hızla sete çıkmayı planlıyor.

Küresel Tanıtım İçin Güçlü Kadro

Türk dizilerinin dünya çapında ulaştığı milyarlarca izleyiciyi Türkiye'nin turistik alanlarına yönlendirmeyi amaçlayan TGA, ekranın sevilen isimleriyle iş birliği yapmaya devam ediyor. Sıla Türkoğlu ve Serkan Çayoğlu'nun uluslararası platformlardaki hayran kitlesi projenin görünürlüğüne doğrudan katkı sağlayacak. Süreç Film ve TGA ortaklığında yürütülen hazırlıkların tamamlanmasının ardından dizi ekibi çekimler için ilk durağa hareket edecek.