Müzisyen Ozan Doğulu'dan Yapay Zekâ ve Beren Saat İtirafı!

Müzik dünyasının deneyimli isimlerinden Ozan Doğulu sektörün değişen dinamikleri, yapay zekanın üretim süreçlerine etkisi, sahne çalışmaları ve ailesinin sanatsal projeleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Babaları Yurdaer Doğulu'dan devraldıkları sanatsal mirası sorumlulukla taşıdıklarını belirten ünlü müzisyen insanları eğlendirmenin kendileri için çocukluk yıllarına dayanan köklü bir gelenek ve görev olduğunu vurguladı.

Kendi Eserlerinin Gücü

Canlı performanslarında dinleyicileriyle kurduğu bağın altını çizen Ozan Doğulu sahnelerinde ağırlıklı olarak kendi bestelerine ve düzenlemelerine yer verdiğini dile getirdi. Programlarında sunduğu repertuvarın yaklaşık yüzde 90'lık kısmını kendi ürettiği parçalardan oluşturduğunu belirten sanatçı müzikseverlerin bu özel içerik için kendisini dinlemeye geldiğini bilmenin büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Müzikal çeşitliliğe son derece açık bir duruş sergilediğini aktaran tecrübeli isim her müzik türünün ayrı bir değeri olduğunu, farklı tarzlara her zaman saygı duyduğunu sözlerine ekledi.

Yapay Zeka Testinde Yüzde 80 Başarı

Teknolojik gelişmelerin müzik üretimi üzerindeki etkisini yakından takip ettiğini ifade eden ünlü aranjör yapay zeka sistemlerini bizzat deneyimlediğini açıkladı. Yazılımlara "Ozan Doğulu gibi müzik yap" komutunu vererek bir test gerçekleştirdiğini belirten sanatçı sistemin mevcut teknolojisiyle yüzde 80 oranında başarılı bir performans sergilediğini aktardı. Teknolojinin ilerleme hızına dikkat çeken müzisyen önümüzdeki yıl bu oranın yüzde 100 seviyesine ulaşabileceğini öngörerek yeniliklere karşı olmadığını gösterdi.

Beren Saat Projesi

Ailesindeki müzik yolculuğunun yeni nesillerle devam ettiğini belirten Ozan Doğulu kızı Arya'nın eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gideceğini duyurdu. Kızının ses rengini ve şarkı söyleme yeteneğini öven sanatçı Londra'nın küresel müzik sektörünün merkezi konumunda olduğunu vurguladı.

Ayrıca oyuncu Beren Saat'in ilk albüm çalışması hakkında da değerlendirmelerde bulunan ünlü müzisyen bu projenin Saat için uzun yıllardır kurulan bir hayal olduğunu belirtti. Çalışmayı çok beğendiğini ve süreçte destek verdiğini dile getiren Doğulu albümün mutfağındaki esas emeğin ve büyük katkının kardeşi Kenan Doğulu'ya ait olduğunu dürüst bir dille ifade etti.