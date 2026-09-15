Sihirli Annem'in Kötü Perisi Tuna Ortaya Çıktı! Fatih Hürkan İkonik Sahneyi Birebir Canlandırdı

2000'li yılların başında ekranlara damgasını vuran ve Türk televizyon tarihinin en unutulmaz fantastik yapımları arasında yer alan Sihirli Annem bir dönemin çocuklarının ortak hafızasında derin izler bırakmaya devam ediyor.

Kadrosunda İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Zuhal Topal, Defne Joy Foster ve Zeynep Özkaya gibi dev isimleri buluşturan efsane yapımm tekrarlarıyla bile günümüzde hala ilgiyle izleniyor.

Dizide ölümlü Sadık ile evlenen Betüş'ü periler dünyasına geri götürmeye ant içmiş ve ekran başındaki çocukların zamanında korkulu rüyası haline gelmiş eski peri sevgilisi Tuna ise unutulmaz karakterler arasındaki yerini koruyor. Karakteri başarıyla canlandıran ünlü oyuncu Fatih Hürkan yıllar sonra paylaştığı nostaljik bir videoyla sosyal medyayı adeta salladı.

Alev Toplu Büyü Sahnesini Saniyesi Saniyesine Tekrarladı!

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem’in Tuna Perisi Fatih Hürkan, yıllar sonra aynı sahneyi yeniden canlandırdı. pic.twitter.com/5a7t5Ya7i4 — Onedio (@onedio) September 14, 2026

Dizinin 5. ve 6. sezonlarında konuk oyuncu olarak yer alan ve Betüş'ü kaçırmaya çalışarak evdeki herkesi donduran kötü peri Tuna'ya hayat veren Fatih Hürkan aradan geçen onlarca yılın ardından efsane bir sürprize imza attı.

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şimdiki halini dizideki unutulmaz sahnelerle yan yana getiren oyuncu elinde alev topuyla büyü yaptığı andan öfkeli mimiklerine, o alaycı kahkahasından karakterin ikonik hareketlerine kadar her detayı saniyesi saniyesine birebir canlandırdı. Yıllar sonra gelen bu paylaşım izleyenlere hem büyük bir nostalji yaşattı hem de kısa sürede binlerce beğeni topladı bile.

Saçlara Ak Düştü Ama O Mimikler ve Enerji Hiç Değişmedi!

Sihirli Annem projesinin ardından kariyerine ara vermeyerek Arka Sokaklar, Beşinci Boyut ve Hatırla Gönül gibi başarılı dizilerde rol alan 2017 yılında ise Survivor yarışmasında Ünlüler takımında mücadele eden Fatih Hürkan uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyordu.

Yayınladığı son videoda saçlarına ak düştüğü görülen ünlü oyuncunun aradan geçen yıllara rağmen enerjisini ve Tuna karakterine hayat veren o sert mimiklerini birebir koruması hayranlarını şaşkına çevirdi. Sosyal medya kullanıcıları videonun altına "Aradan yıllar geçse de o korkutucu enerji hiç değişmemiş", "Tuna hala aynı Tuna!" şeklinde yüzlerce yorum bıraktı.

Bakalım bu nostalji rüzgarının ardından Fatih Hürkan'ı yeniden iddialı bir dizi projesinde görebilecek miyiz?