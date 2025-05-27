Sihirli Annem'in Çilek’i Zeynep Özkaya Evleniyor! Bekarlığa Veda Partisi Sosyal Medyada Olay Oldu

Zeynep Özkaya, evlilik öncesi bekarlığa veda partisi düzenledi. Sosyal medyada paylaştığı kareler büyük ilgi gördü.

Sihirli Annem'in Çilek’i Zeynep Özkaya Evleniyor! Bekarlığa Veda Partisi Sosyal Medyada Olay Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-05-2025 18:04

Zeynep Özkaya, bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisindeki Çilek rolüyle tanınmıştı. Şimdi ise hayatının en özel günlerine hazırlanıyor. Güzel oyuncu, pilot sevgilisi Oğulcan Can ile evlenmeden önce yakın arkadaşlarıyla birlikte bekarlığa veda partisi düzenledi.

Eğlence Dolu Anlar Sosyal Medyada

Haziran ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan Özkaya, eğlence dolu geceden renkli kareleri sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. “Bekarlığa veda partime hoş geldiniz” notunu düşen oyuncu, paylaşımıyla kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Aşk Hikâyesi Geçtiğimiz Yaz Başladı

Zeynep Özkaya, uzun süredir birlikte olduğu Oğulcan Can'dan geçtiğimiz Ağustos ayında evlilik teklifi almıştı. Kasım ayında ise aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmışlardı. Çift, ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanırken hazırlıklar da hız kazandı.

Geri Sayım Başladı

Özkaya, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda düğün için artık sayılı günler kaldığını duyurdu. "Bugün odağım tamamen düğün işleri. Son bir buçuk aya girdik, davetli listem hazır. Çok az kaldı!" sözleriyle heyecanını takipçileriyle paylaştı.

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