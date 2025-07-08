Sığ suda derin aşk! Barış Falay ve Esra Ronabar romantizmiyle büyüledi

Başarılı oyuncu Barış Falay, eşi Esra Ronabar ile yaz sezonunu her yıl olduğu gibi bu yıl da Çeşme Alaçatı’daki evlerinde geçiriyor. Ünlü çift, Alaçatı’nın sakin bir plajında objektiflere yansıdı. Denize giren çift, sergiledikleri samimi ve romantik anlarla magazin gündemine damga vurdu.

Aşk dolu dakikalar kamerada

Günün geç saatlerinde plaja gelen Barış Falay ve Esra Ronabar, güneşin etkisini azaltmasıyla birlikte doğrudan denize yöneldi. Tatilin tadını birlikte çıkarmayı tercih eden çift, suyun içinde uzun süre vakit geçirdi. Birbirlerine olan sevgilerini öpücüklerle gösteren ikili, “sığ suda derin aşk” yaşadı.

Su içerisinde yaptıkları eğlenceli ve sevecen hareketler çevredekilerin de ilgisini çekti. Hem neşeli hem de romantik halleriyle dikkat çeken çift, doğal tavırlarıyla sosyal medyada da övgü aldı.

Barış Falay denizden çıktı, Ronabar yüzmeye devam etti

Uzun süre denizde kalan çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Deniz keyfini tamamlayan Barış Falay, kıyıya doğru yönelirken Esra Ronabar yüzmeye devam etti. Kameralara yansıyan bu anlar, çiftin aşkını ve uyumunu bir kez daha ortaya koydu.

Barış Falay ve Esra Ronabar, gözlerden uzak yaşadıkları ilişkileriyle sık sık takdir topluyor. Alaçatı’da geçirdikleri sakin tatil, magazin dünyasında örnek çift olarak gösterilmelerini sağladı.