Şifanur Gül’e 28 Yaş Sürprizi: Sevgilisi Berk Bakioğlu’ndan Romantik Evlilik Teklifi

Oyuncu çift Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu, ilişkilerinde önemli bir adım attı. 28 yaşına giren Şifanur Gül için sevgilisi Berk Bakioğlu, ünlü oyuncunun yaş gününde sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu ve büyük bir mutluluk yaşattı.

Doğum Gününde Romantik Sürpriz

Berk Bakioğlu, Şifanur Gül’e unutulmaz bir an yaşatmak için romantik bir akşam yemeği organize etti. Bakioğlu, hazırladığı bu sürprizle Gül’e duygusal anlar yaşattı. Mutluluktan gözleri dolan Şifanur Gül, sevgilisinin evlilik teklifine "Evet" cevabını verdi.

Ünlü oyuncu, bu mutlu anı sosyal medya hesabından da paylaştı. Gül, parmağında sevgilisinin taktığı yüzüğün fotoğrafını paylaşarak evlilik teklifini kabul ettiğini sevenlerine duyurdu. Gül ile Bakioğlu’nun yaz aylarında nikâh masasına oturması bekleniyor.