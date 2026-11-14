Hadise'den Kırmızı Konseptli Doğum Günü Kutlaması: Elbisesi ve Pastasıyla Büyüledi!

Ünlü pop müziğin sevilen ismi Hadise görkemli doğum günü kutlamalarına aile arasında devam ediyor. Yeni yaşını sevdikleriyle birlikte yeniden kutlayan başarılı şarkıcı özel gün için tercih ettiği iddialı kırmızı elbisesi ve uyumlu kırmızı pastasıyla objektif karşısına geçti. Sosyal medya hesabından paylaştığı bu özel kareler kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi görerek beğeni yağmuruna tutuldu.

Kırmızı Konseptli Doğum Günü Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Her yaptığı paylaşımla magazin gündeminden düşmeyen Hadise doğum günü kutlamalarından yeni kareleri hayranlarının beğenisine sundu. Baştan aşağı kırmızılar içindeki şık tarzıyla göz kamaştıran ünlü şarkıcı önünde duran özel tasarım kırmızı pastasıyla verdiği pozlarla adeta büyüledi. Sosyal medya kullanıcıları Hadise'nin enerjisine ve zarafetine övgüler yağdırırken paylaşım kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte yeni yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşayan güzel popçu neşeli halleriyle de dikkat çekti. Magazin kulislerinde ve sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri olan bu kutlama hayranları tarafından büyük bir hayranlıkla karşılandı.