İkilem'den Yepyeni Single: Vursan Ölmem Müzikseverlerle Buluştu!

İkilem yeni single çalışması Vursan Ölmem'i Avrupa Müzik etiketiyle yayınladı. Beyoğlu sokaklarında çekilen klibin arkasında aile desteği var.

İkilem'den Yepyeni Single: Vursan Ölmem Müzikseverlerle Buluştu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-11-2026 16:47

İkilem yeni single çalışması Vursan Ölmem'le müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sözleri Özlem Akgüneş'e, müziği Uğur Ateş'e ait olan şarkının aranjesi İkilem imzası taşıyor. Grubun müzikal çizgisini yansıtan şarkı güçlü duygusu ve etkileyici yorumuyla dinleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Klip Yönetmenliği İkilem'e Emanet

Şarkının klip yönetmenliğini de üstlenen İkilem kamera karşısına bu kez Beyoğlu sokaklarında geçti. Hayatın doğal akışı içerisinde İstanbul'un kendine özgü atmosferinde çekilen klipte grup hikayesini şehrin gerçek dokusuyla buluşturdu.

Kamera Arkasında Aile Desteği

Çekimlerin kamera arkasında ise İkilem üyelerine eşleri Hazal ve Özlem de eşlik etti. Böylece klip süreci müziğin yanı sıra samimi ve keyifli anlara da sahne oldu.

Avrupa Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında müzikseverlerle buluşan Vursan Ölmem grubun sadık kitlesinden şimdiden tam not aldı.

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