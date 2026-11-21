Dünya çapında Duvara Karşı filmi ve Game of Thrones dizisindeki Shae karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Sibel Kekilli gençlik yıllarına ve ailesiyle yaşadığı kopuşa dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aktarılan bilgilere göre Kekilli maddi sıkıntılar ve borçlar nedeniyle girdiği ve kısa süre sonra geride bıraktığı dönemin ailesi tarafından öğrenilmesiyle hayatının tamamen değiştiğini ifade etti. Babasıyla yıllardır görüşemediğini belirten oyuncu geçmişe dönüp baktığında tek pişmanlığının ailesini üzmek olduğunu dile getirdi.

Duvara Karşı ve Game of Thrones İle Dünya Çapında Tanındı

Alman sineması ve dizi dünyasının öne çıkan isimleri arasında yer alan Sibel Kekilli 2004 yapımı Duvara Karşı (Head-On) filmindeki Sibel Güner performansıyla uluslararası alanda büyük ses getirmişti. 2010 yılında Yabancı (Die Fremde) filminde Umay karakterine hayat veren oyuncu küresel popülerliğini ise Game of Thrones dizisindeki Shae rolüyle zirveye taşıdı.

Netflix'in yerli yapımı Karanlık Gece'de Pınar Deniz ile birlikte kamera karşısına geçen Sibel Kekilli Türkiye'de de sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Şubat 2024'te Türkiye'den erişime kapattığı Instagram hesabının engelini kaldırdığında profili kısa sürede yoğun ilgi görmüştü.

"Ailemiz Artık Böyle Bir Kızımız Yok Dedi"

Seçtiği projelerle adından söz ettiren Sibel Kekilli'nin gençlik yıllarında yaşadığı borçlar ve maddi zorluklar sebebiyle girdiği dönemi yaklaşık 6-8 ayın ardından noktaladığı aktarıldı. O süreçte ailesinin kendisini Hamburg'da belediyede çalışıyor sandığını belirten Kekilli kısa sürede tanınmaya başlamasıyla birlikte gerçeğin ortaya çıktığını ve ailesinde büyük bir yıkım yaşandığını anlattı.

Babasının durumu öğrendikten sonraki sözlerini aktaran Sibel Kekilli ailesiyle kopma noktasını şu ifadelerle paylaştı:

"Ailemizin utancı çok büyük. Artık onu görmek istemiyorum. Bizim artık böyle bir kızımız yok dünyamız yıkıldı. O artık aileden biri değil bizi rezil etti."

Bu sözlerin ardından babasıyla yıllardır görüşemediğini dile getiren oyuncu yaşadığı sürecin kendisindeki en derin izini ise "Bu süreçte sadece ailemi üzdüğüm için pişmanım" cümlesiyle özetledi.

Bugün Sosyal Sorumluluk Çalışmalarına Odaklanıyor

Zorlu geçmişinin ardından bugün hayatının çok daha huzurlu ve dengeli bir noktada olduğunu belirten Sibel Kekilli mutlu bir evlilik sürdürdüğünü ve yaşamına sosyal sorumluluk alanında çalışmalar yaparak devam ettiğini ifade etti. Oyuncu ayrıca Türkiye!den erişime kapalı olan sosyal medya hesaplarını da yeniden açtırdığını sözlerine ekledi.