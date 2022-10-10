Sibel Can'ın oğlu evlendi!

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın 1988-1999 yılları arasında evli kaldığı Hakan Ural ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural, Bodrum'da evlendi.

Ural, 2022'nin nisan ayında evlilik teklifinde bulunduğu ve "Evet" yanıtını aldığı sevgilisi Merve Kaya ile mutlu birlikteliğini nikah masasına taşıdı.

Çiftin nikahını Bodrum Belediye Başkanı Yardımcısı Ummahan Yurt kıydı.

İkiliyi bu özel günlerinde ailelerinin yanı sıra yakın dostları yalnız bırakmadı. Ural ile Kaya'nın düğününe sanat, televizyon ve cemiyet hayatının ünlü simaları katıldı.

Engincan Ural'ın kardeşi Melisa Ural, düğünde uzun bir süredir aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte yer aldı.

Geccede sahneye çıkan Sibel Can, oğlu ve gelini için şarkılar seslendirdi.

Çiftin düğün törenlerinden fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı. (Kaynak: haberturk.com)