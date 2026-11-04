Sibel Can'ın Drama Albümü Dijitalde 100 Milyon Barajını Yıktı Geçti!

Sibel Can müzik kariyerindeki zirve yürüyüşüne dijital mecralarda kırdığı rekorlarla devam ediyor. Sanatçının Şubat 2025'te müzikseverlerin beğenisine sunduğu iddialı albümü Drama dünya genelindeki dijital müzik platformlarında toplam 100 milyon dinlenme barajını aşarak devasa bir başarıya imza attı.

Toplam 100,8 Miyon Dinlenme!

Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan ve çıkış yaptığı ilk günden itibaren listelerin üst sıralarına yerleşen Drama albümü farklı kuşaklardan dinleyicileri ortak bir noktada buluşturmayı başardı. Albümün dijital platformlardaki dinlenme sayıları çarpıcı rakamlara ulaştı,

Spotify'da 50,4 Milyon, YouTube'da 48 Milyon, Apple Music'de 2,3 Milyon, diğer müzik platformlarında ise 100 Bin izlenme rakamına ulaştı.

Albümün Lokomotif Parçası

Albümde yer alan parçalar arasında özellikle Bize Has şarkısı yakaladığı muazzam ivmeyle projeye damga vurdu. Yayınlandığı andan itibaren dinleyicilerin favorisi haline gelen eser Spotify'da 41,6 milyon YouTube'da ise 30 milyon dinlenme sayısına ulaşarak toplamda tek başına 71,6 milyonluk rekor bir başarı yakaladı ve albümün lokomotif gücü oldu.

TikTok'ta Sibel Can Çılgınlığı

Ünlü sanatçının başarısı yalnızca dijital müzik akış platformlarıyla da sınırlı kalmadı. Genç kuşağın yoğun olarak kullandığı TikTok platformunda Drama albümündeki şarkılar kullanılarak çekilen videolar toplamda 1,2 milyarı aşan izlenme sayısına ulaştı. Farklı nesilleri müziğiyle bir araya getiren usta yorumcu sosyal medyanın ve dijital Trend'lerin zirvesine adını altın harflerle yazdırdı.