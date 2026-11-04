Sibel Can'ın Drama Albümü Dijitalde 100 Milyon Barajını Yıktı Geçti!

Sibel Can'ın Drama albümü dijitalde 100 milyon dinlenmeyi aştı. Bize Has şarkısı öne çıkarken TikTok'ta 1,2 milyar izlenme elde edildi.

Sibel Can'ın Drama Albümü Dijitalde 100 Milyon Barajını Yıktı Geçti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-11-2026 14:07

Sibel Can müzik kariyerindeki zirve yürüyüşüne dijital mecralarda kırdığı rekorlarla devam ediyor. Sanatçının Şubat 2025'te müzikseverlerin beğenisine sunduğu iddialı albümü Drama dünya genelindeki dijital müzik platformlarında toplam 100 milyon dinlenme barajını aşarak devasa bir başarıya imza attı.

Toplam 100,8 Miyon Dinlenme!

Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan ve çıkış yaptığı ilk günden itibaren listelerin üst sıralarına yerleşen Drama albümü farklı kuşaklardan dinleyicileri ortak bir noktada buluşturmayı başardı. Albümün dijital platformlardaki dinlenme sayıları çarpıcı rakamlara ulaştı,

Spotify'da 50,4 Milyon, YouTube'da 48 Milyon, Apple Music'de 2,3 Milyon, diğer müzik platformlarında ise 100 Bin izlenme rakamına ulaştı.

Albümün Lokomotif Parçası

Albümde yer alan parçalar arasında özellikle Bize Has şarkısı yakaladığı muazzam ivmeyle projeye damga vurdu. Yayınlandığı andan itibaren dinleyicilerin favorisi haline gelen eser Spotify'da 41,6 milyon YouTube'da ise 30 milyon dinlenme sayısına ulaşarak toplamda tek başına 71,6 milyonluk rekor bir başarı yakaladı ve albümün lokomotif gücü oldu.

TikTok'ta Sibel Can Çılgınlığı

Ünlü sanatçının başarısı yalnızca dijital müzik akış platformlarıyla da sınırlı kalmadı. Genç kuşağın yoğun olarak kullandığı TikTok platformunda Drama albümündeki şarkılar kullanılarak çekilen videolar toplamda 1,2 milyarı aşan izlenme sayısına ulaştı. Farklı nesilleri müziğiyle bir araya getiren usta yorumcu sosyal medyanın ve dijital Trend'lerin zirvesine adını altın harflerle yazdırdı.

Benzer Haberler
Mehmet Ali Erbil'den Geçmişin Disiplin Anlayışı: Mehmet Ali Erbil'den Geçmişin Disiplin Anlayışı: "Hemen Havamızı Alırlardı"
Pınar Deniz 33 Yaşına Girdi! Kaan Yıldırım'dan Kalpleri Isıtan Romantik Kutlama Pınar Deniz 33 Yaşına Girdi! Kaan Yıldırım'dan Kalpleri Isıtan Romantik Kutlama
Güneşin Doğduğu Yer'de Fırtına Kopuyor: Kenan ve Ceyhun Leyla İçin Karşı Karşıya! Güneşin Doğduğu Yer'de Fırtına Kopuyor: Kenan ve Ceyhun Leyla İçin Karşı Karşıya!
Karakuyu'dan Nefes Kesici İkinci Tanıtım Geldi! Karakuyu'dan Nefes Kesici İkinci Tanıtım Geldi!
Çağan Efe Ak ve Armağan Oğuz Bodrumspor Maçında Görüntülendi Çağan Efe Ak ve Armağan Oğuz Bodrumspor Maçında Görüntülendi
Kızılcık Şerbeti'ne Kısa Süreliğine Katılan Gökberk Yıldırım'ın Nursema'yla Yıllar Öncesine Dayanan Tanışıklığı Kızılcık Şerbeti'ne Kısa Süreliğine Katılan Gökberk Yıldırım'ın Nursema'yla Yıllar Öncesine Dayanan Tanışıklığı
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti
  • 28-10-2026 17:15

Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!
  • 28-10-2026 15:58

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!

Ünlü İsimler Antalya'da Bir Araya Geldi!
  • 31-10-2026 09:27

Ünlü İsimler Antalya'da Bir Araya Geldi!

Yılmaz Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Kam Davulu Sahnesi İçin Ekibi Adına Özür Diledi!
  • 03-11-2026 17:37

Yılmaz Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Kam Davulu Sahnesi İçin Ekibi Adına Özür Diledi!

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!
  • 30-10-2026 12:00

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!