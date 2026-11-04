Karakuyu'dan Nefes Kesici İkinci Tanıtım Geldi!

Kanal D'nin yeni dizisi Karakuyu'dan 2. tanıtım yayınlandı. Özge Törer ve Sermiyan Midyat'ın karşı karşıya geldiği sahneler merak uyandırdı.

Karakuyu'dan Nefes Kesici İkinci Tanıtım Geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-11-2026 14:17

Kanal D’nin merakla beklenen dizisi Karakuyu’dan ikinci tanıtım yayınlandı. Ferda’nın (Özge Törer), hikâyesinin başladığı topraklara yıllar sonra döndüğü görüldü. Fragman; etkileyici atmosferi, güçlü oyuncu kadrosu ve gizem dolu hikâyesiyle merakı artırdı.

Ferda'nın Zorlu Sınavı

Sezonun merakla beklenen yapımlarından Karakuyu için geri sayım sürerken ikinci tanıtım paylaşıldı. Hikayesi aile sırları ve mücadelelerle örülü yapımda, Ferda’ya (Özge Törer) kalan mirasın genç kadını geçmişine dönmek zorunda bıraktığı görüldü. Bu yolculukta karşısına çıkan ve kaderine yön verecek Kahraman’ın (Onur Tuna) onu ikna edip edemeyeceği merak konusu oldu.

 

Ferda ve Kadir Ağa Karşı Karşıya

Tanıtımın en çarpıcı sahnelerinden biri, Ferda’nın en büyük düşmanı Kadir Ağa (Sermiyan Midyat) ile karşı karşıya geldiği anlar oldu. Kız kardeşlerinin huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdüğünü düşünen Ferda, Karakuyu’ya döndüğünde beklediğinden çok farklı bir gerçekle karşılaştı. Gerçek kimliğini gizleyerek Kadir Ağa’nın karşısına çıkan Ferda’nın nasıl bir sınav vereceği gerilimi ve heyecanı artırdı.

 

Küllerinden Değil, Kendi Toprağından Yeniden Doğuyor

Karakuyu, geçmişinden uzaklaşarak kendine yeni bir hayat kuran Ferda’nın, yıllar sonra aldığı beklenmedik bir miras sonucu doğup büyüdüğü topraklara dönüşünü konu alıyor. Geride bıraktığını düşündüğü ailesi ve Karakuyu’nun güçlü isimleriyle yeniden karşılaşan genç kadın, kendisine bırakılan toprakların yalnızca bir miras olmadığını kısa sürede anlıyor. Bu süreçte hayatına giren Kahraman, Ferda için yeni bir dönemin kapılarını aralarken, ikili arasında filizlenen güçlü bağ beraberinde yeni çatışmaları da getiriyor.

 

Dev Kadro ve Usta Kalemler Karakuyu için Bir Arada

Yönetmenliğini Nezaket Coşkun’un üstlendiği, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Karakuyu’nun oyuncu kadrosunda Onur Tuna, Özge Törer, Sermiyan Midyat, Uğur Uzunel, Yaren Yapıcı, Cenan Çamyurdu, Elçin Atamgüç, Emrah Özdemir, Ayça Erturan, Cihan Talay, Burcu Salihoğlu, Ceren Koç, Özlem Taş, Pervin Mert, Selen Güney, Abdullah Cersel, Defne Burnaz, Betül Alaz, Deniz Bal, Emin Çalış, Yaren Özkoca, Efe Akerler, Alperen Yazıcı ve Nazan Diper yer alıyor.

OGM Pictures imzalı Karakuyu, çok yakında Kanal D’de ekran yolculuğuna başlayacak.

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