Türkan Şoray'ın Oynayamadığı Film Müjde Ar'ın Kariyerini Değiştirdi! Tek Bir Sahne Her Şeyi Değiştirmişti

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Türkan Şoray, yıllar sonra itiraf gibi bir açıklamada bulundu ve kendisinin oynamak istemediği bir filmden söz etti. Kendisinden sonra teklif götürülen Müjde Ar bu rolü kabul etti ve adını çok daha geniş kitlelere duyurdu: "Ah Güzel İstanbul"

Türkan Şoray'ın da senaryosuna bayıldığı "Ah Güzel İstanbul" filminin Müjde Ar'ın hayatını nasıl değiştirdiğine, Türkan Şoray'ın neden filmde yer almak istemediğine bir bakalım!

Türkan Şoray Neden Kabul Etmedi?

Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Türkan Şoray, Ah Güzel İstanbul filminin senaryosuna bayılmış. Üstelik başrolde de Kadir İnanır var. Ancak filmde öyle bir sevişme sahnesi bulunuyormuş ki Şoray senaryoyu ne kadar beğense de bunu kabul etmesinin mümkün olmadığını belirtmiş.

Filmin başrolü olan Kâmil (Kadir İnanır), uzun yol şoförü ve Cevahir rolündeki başrol kadın oyuncuyla epey yakın sahneleri var. İstanbul'a artist olmak için gelen Cevahir ile Kâmil'in hikâyesini anlatan film, cesur sahneleriyle epey ilgi çekici.

Müjde Ar, Cevahir Rolünü Kabul Etmiş

Türkan Şoray'ın ardından Cevahir rolü için Müjde Ar'a teklif gitmiş ve o da bu teklifi kabul etmiş. Türkan Şoray'ın söylemine göre Müjde Ar bu filmle şöhretini daha da artırmış.

Müjde Ar filmde genelevde çalışan bir kadını canlandırıyordu. Filmde çizilen bu kadın rolü aynı zamanda Müjde Ar'ın 1980'li yıllarda canlandırdığı en gerçekçi kadın profilini oluşturuyor. Yeşilçam'ın yıldızı sonraki yıllarda verdiği röportajlarda sık sık bu filmin onun kariyerinde ne denli önemli olduğunun da altını çizmişti. Özellikle dönemin sinema anlayışı ve kadın karakterlerin temsili açısından filmi son derece önemli görüyormuş.