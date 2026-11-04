Bülent İnal'dan Ceyda Düvenci'ye Duygusal İtiraf: "Melis Beni Çekip Çevirdi!"

Bülent İnal, Ceyda Düvenci'nin programında çocukluğunu ve eşi Melis İnal'ı anlattı: "Melis beni toparladı çekip çevirdi, mutlu bir ailemiz var."

Bülent İnal'dan Ceyda Düvenci'ye Duygusal İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-11-2026 11:19

Ceyda Düvenci hafta içi her gün Bambaşka Sohbetler'de ağırladığı konuklarıyla sıcak, içten sohbetler gerçekleştirirken yeni haftanın ilk gününde birlikte pek çok projeye imza attığı oyuncu arkadaşı Bülent İnal'ı konuk etti. Bülent İnal ilk kez bu kadar kendisini, mesleğini, çocukluğunu, duygularını cümlelere döktü...

"Tekrar Çocukluğuma Dönsem Çok Mutlu Olurum"


Bülent İnal, Ceyda Düvenci'ye "Tekrar çocukluğuma dönsem çok mutlu olabilirim" derken çocukluğunu şu cümlelerle anlattı: "Filmlerde anlatılan, özenilen, keşke olsun denilen mahallelerden birinde büyüdüm. Annemi babamız bizimle çok ilgileniyordu ama, şimdiden farklı olarak bütün mahalle bizlerle ilgileniyordu. Kimse kimseye yabancı değildi. 7 yaşımda 80 yılında İstanbul'a geldim. İstanbul'da Örnek Mahallesinde büyüdüm ben. Herhangi bir kapıyı çalıp, çocuklarla yemek yiyebiliyorduk, ya da onlar çağırıyordu. Renkli televizyonu olan aile, konu komşusunu çağırıyordu, çocuklar kendisini mutlu hissetsin istiyorlardı."

Ömür Usta Setine Övgü

Ceyda Düvenci'nin "Şu anda Nurgül ve Gonca çok şanslı deyince" Bülent İnal'ın yorumu şöyle oldu: "Ben de çok şanslıyım. Çok güzel bir ekibiz, hem iş çok güzel gidiyor, oynamaktan çok keyif alıyorum, ikisi de çok disiplinli, set de çok disiplinli, çok güzel bir ekip olduk, inşaallah da böyle devam eder."
 

"Melis Beni Toparladı, Çekip Çevirdi"

Özel hayatına ve evliliğine dair çarpıcı itiraflarda bulunan Bülent İnal eşi Melis İnal ve oğlu Çınar ile kurdukları huzurlu aile bağını duygusal ifadelerle paylaştı:

"Çok şanslıyım, Melis gerçekten bir kere çok iyi kalpli, pozitif biri. Beni de biraz toparlayıp çekip çeviren oldu. Çok iyi bir anne oldu, Çınar'la çok güzel ilişkileri var, onun o aile duygusunu çok seviyorum. Çınar'la birlikte ikimiz de o duyguyu çok sevdik, küçük bir ailemiz var, orada kendimizi mutlu huzurlu istiyoruz, Allah bozmasın diyelim."

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